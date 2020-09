Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino sono finiti nuovamente al centro del Gossip. La sorella di Belen Rodriguez ha incontrato il suo ex cognato casualmente a Milano. Tra i due i rapporti sembrano essere tutt'altro che distesi: la modella infatti, si sarebbe dileguata per le vie del centro lombardo mentre Ignazio Moser avrebbe scambiato delle chiacchiere con il danzatore campano.

La sorella di Belen ignora De Martino

La fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è arrivata come un fulmine a ciel sereno. A distanza di mesi i motivi della rottura sono ancora top secret. Da quando il 30enne campano ha deciso di interrompere la storia con la 35enne sudamericana, i rapporti tra il ballerino e la famiglia Rodriguez si sarebbero incrinati.

Come riportato dal settimanale Nuovo, Cecilia, Ignazio e Stefano sarebbero stati protagonisti di un incontro casuale a Milano. La coppia formata dai due ex gieffini si trovava in un locale di Milano a bere un aperitivo, quando nei paraggi è apparso De Martino. Stando alle indiscrezioni fornite dal magazine di cronaca rosa, tra Cecilia e Stefano i rapporti sarebbero pessimi. Scendendo nel dettaglio, la sorella di Belen appena visto il suo ex cognato, avrebbe deciso di allontanarsi dal locale con il suo cane Aspirina. Al contrario Ignazio Moser non solo avrebbe saluto il conduttore di Made in Sud ma avrebbe scambiato qualche chiacchiera con il giovane.

A quanto pare Cecilia Rodriguez non ha mai perdonato chi ha fatto soffrire la sorella per l'ennesima volta.

Al contrario come riportato dal settimanale Chi, tra Stefano De Martino e Belen sarebbe tornato il sereno. Nonostante la 35enne abbia riservato qualche frecciatina di troppo nei confronti del suo ex marito, i due ex coniugi avrebbero deciso di avere un rapporto civile per il bene del loro bambino Santiago.

Cecilia aveva già 'cacciato' Stefano sul volo Napoli-Milano

Non è la prima volta che Cecilia Rodriguez cerca di evitare un incontro con il suo ex cognato. Nelle scorse settimane Cechu e Stefano si erano ritrovati sullo stesso aereo che porta da Napoli a Milano. Ma non è finita qui, perché i due per uno strano scherzo del destino avrebbero dovuto sedersi vicino.

Come riportato dalla rivista Oggi: "All'imbarazzo del ballerino corrisponde una dura reazione di Cecilia, che lo invita a cambiare poltrona".

A quel punto il 30enne campano non ha potuto fare altro che cambiare posto. Essendo presente su quel volo anche Giulia De Lellis, l'influencer avrebbe invitato l'ex allievo di Amici ad accomodarsi nella sua stessa fila. Dalle indiscrezioni sarebbe emerso che Stefano De Martino e Giulia De Lellis per tutto il tempo avrebbero riso e scherzato.