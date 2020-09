Da quando su Canale 5 ha riaperto i battenti il talk show Uomini e Donne, la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno ha subito un cambio di programmazione. Le vicende di Can Divit (Can Yaman), Sanem Aydin (Demet Özdemir) e di tutti gli altri protagonisti dello sceneggiato turco infatti fanno compagnia ai telespettatori soltanto nel weekend.

Nell’episodio del 20 settembre 2020 in onda dalle 16:30 circa, Sanem per poter passare del tempo in compagnia di Can dirà una bugia ai genitori Mevkibe e Nihat. Il fotografo e l’aspirante scrittrice trascorreranno una serata romantica che purtroppo verrà rovinata, a causa di un bandito che si intrufolerà nella stanza in cui dormirà la signora Aydin.

La madre di Sanem e Leyla quando si sveglierà inizierà a urlare, mettendo in allarme tutto il quartiere.

DayDreamer, trama del 20 settembre: Sanem e Can passano una serata romantica al capanno

Le anticipazioni della 72esima puntata in programma domenica 20 settembre 2020, dicono che il macellaio Osman sarà sempre più impegnato a recitare per la serie televisiva in cui ha ottenuto un ruolo importante. Purtroppo il regista e gli sceneggiatori saranno infastiditi, dalle continue interruzioni da parte di amici e parenti del macellaio. Intanto Can dopo aver trascorso un po’ di tempo con Sanem si vedrà costretto a recarsi in agenzia, dove ad attenderlo ci sarà Ceyda. Quest’ultima organizzerà una serata d’affari con Mackennon: in realtà si tratterà di una scusa che troverà la donna per stare con il fotografo.

A gran sorpresa il primogenito di Aziz rifiuterà l’invito della proprietaria della Compass Sport, per avere già un appuntamento serale con Sanem nel suo capanno.

Emre per la prima volta dimostrerà di provare dei sentimenti per la sua segretaria. Nel contempo Sanem inventerà con Ayhan una menzogna da dire ai suoi genitori, per potersi recare al capanno in montagna di Can.

La sorella del macellaio coprirà la sua amica, facendo intendere agli Aydin che dopo aver visto un film dormiranno insieme.

Mevkibe spaventata, Leyla chiede aiuto ad Emre

Can farà una sorpresa a Sanem, allestendo il capanno con delle luci bianche: i due innamorati balleranno insieme con una musica romantica.

Inoltre il figlio maggiore di Aziz e la sorella di Leyla guarderanno le stelle con un telescopio. Intanto Mevkibe prenderà un grosso spavento per colpa di un bandito, che metterà piede nella stanza in cui stava dormendo. Ad accorrere in aiuto della signora Aydin ci penserà anche Ayhan, che non perderà tempo per avvisare Sanem: purtroppo quest’ultima avrà il cellulare scarico.

A questo punto la sorella del macellaio farà credere a Mevkibe che sua figlia si è recata d’urgenza in bagno, dopo non essersi sentita bene. A risolvere l’inconveniente sarà Leyla, che parecchio agitata chiamerà Emre per dirgli che sua sorella si trova con Can: al figlio minore di Aziz quindi non resterà altra scelta oltre a quella di raggiungere il fratello al rifugio.