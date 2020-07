Presto i protagonisti principali dello sceneggiato turco DayDreamer - le ali del sogno non riusciranno più a nascondere i propri sentimenti. Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir), dopo aver avuto diverse incomprensioni, troveranno il coraggio di dichiararsi amore reciproco.

L’aspirante scrittrice, però, sceglierà di vivere la relazione con il fotografo in segreto e arriverà a raccontare delle menzogne ai propri genitori Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan), soprattutto quando si accorgeranno della sintonia tra lei e il suo capo.

DayDreamer, trame turche: Nihat e Mevkibe notano la sintonia tra la loro secondogenita e Can

Le anticipazioni turche delle prossime puntate della serie tv, in programma su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che Sanem, dopo un’iniziale titubanza, non riuscirà più a trattenere le sue emozioni. La giovane, anche se continuerà a sentirsi in colpa per aver aiutato Emre a far fallire ogni progetto di Can, si dichiarerà al fotografo. Quest’ultimo essendosi accorto già da tempo di amare la sua nuova dipendente, si lascerà alle spalle in modo definitivo la storia con la ex fidanzata Polen. La sorella di Leyla, però, chiederà al primogenito di Aziz di non far sapere ai suoi genitori che si sono innamorati.

Can non avrà altra scelta oltre a quella di rispettare la volontà della propria amata, nonostante manifesterà il desiderio di voler dire a chiunque di essersi fidanzato. Successivamente nel quartiere in cui vive Sanem verrà girato uno spot pubblicitario per la Fikri Harika: in tale circostanza a Nihat e Mevkibe non passerà di certo inosservata la complicità tra la loro figlia e Can.

Sanem mente ai propri genitori, il fratello di Emre deciso a spifferare di essersi innamorato

La signora Aydin farà capire di non aver apprezzato per niente il fatto di aver visto la figlia rivolgere parecchie attenzioni al suo datore di lavoro. Il figlio maggiore di Aziz e l’aspirante scrittrice verranno sorpresi, da Mevkibe e Nihat, in atteggiamenti complici al mare.

A questo punto la sorella di Leyla, per non far sospettare i genitori, gli farà credere di aver ripreso il suo capo per averlo visto baciarsi con una modella. I genitori di Sanem noteranno che la ragazza potrebbe provare dei sentimenti per il proprio capo, per questo motivo faranno il possibile per impedirle di rimanere da sola con lui.

In seguito il fotografo, stufo di continuare ad ascoltare le bugie di Sanem, si presenterà a casa della stessa per confessare la verità ai signori Aydin. Il fratello di Emre sceglierà di essere onesto e proverà a svelare ai due coniugi che il suo cuore batte per la loro secondogenita.