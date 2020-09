Dopo varie indiscrezioni sulla probabile interruzione della serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno è stato possibile apprendere che continuerà ad andare in onda su Canale 5, ma soltanto il sabato e la domenica. Nel corso dei prossimi episodi italiani, Osman Isik (Ali Yagci) stufo di vedere Leyla Aydin (Oznur Serceler) piuttosto indecisa, non vorrà più sposarla.

In effetti il macellaio avrà perfettamente ragione a dubitare dei sentimenti della fidanzata, poiché il cuore della stessa continuerà a battere per Emre Divit (Birand Tunca).

DayDreamer, spoiler turchi: Osman si accorge che Leyla non è felice

Le vicende di Can Divit e Sanem Aydin, i due protagonisti assoluti dello sceneggiato turco occuperanno ancora Canale 5 per la felicità dei telespettatori. Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nelle nuove puntate, svelano che Leyla si fidanzerà con Osman, ed ufficializzerà la loro relazione anche in presenza dei suoi genitori Mevkibe e Nihat. La sorella di Sanem accetterà la corte del macellaio non appena Aylin le farà credere che Emre sia tornato tra le sue braccia. A seguito dell’arresto della sua rivale in amore, però, Leyla si renderà conto di essere stata ingannata: nonostante ciò la fanciulla sceglierà di rimanere al fianco di Osman.

Dopo qualche settimana Osman non farà fatica ad accorgersi dell’infelicità della propria amata, soprattutto quando, oltre a respingere un suo bacio, non si occuperà dei preparativi delle loro nozze.

La sorella di Sanem gelosa di Emre, il macellaio non vuole più sposarsi

A questo punto tornerà all’attacco Huma, sempre più decisa a far allontanare in modo definitivo suo figlio Emre e Leyla.

In particolare la signora Divit assumerà Melis come sua segretaria alla Fikri Harika, e le ordinerà di passare gran parte delle sue giornate di lavoro in compagnia del suo secondogenito. La new entry inoltre avrà il compito di sostituire Leyla, che si licenzierà dalla nota agenzia pubblicitaria per lavorare nella casa editrice di Yigit, il fratello di Polen.

Emre non appena Melis non riuscirà ad utilizzare alcuni programmi informatici, approfitterà dell’occasione per chiedere a Leyla di dare una mano alla sua nuova segretaria.

La sorella di Sanem sin da subito si mostrerà parecchio gelosa nei confronti del suo ex fidanzato, mentre Melis non perderà tempo per farle sapere di avere un interesse sentimentale per il proprio capo. Successivamente Osman, sempre più convinto che la sua promessa sposa non abbia le idee abbastanza chiare, dopo un lungo confronto deciderà di annullare il loro matrimonio. Leyla si adeguerà alla volontà del fidanzato confermandogli quindi di non essere pronta per sposarsi, ma al momento preferirà non far sapere nulla ai suoi familiari.