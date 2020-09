Su Canale 5 nonostante il noto talk show Uomini e Donne abbia riaperto i battenti, continuerà ad andare in onda la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, ma con un cambio di programmazione. Lo sceneggiato che vede protagonisti i due attori turchi Can Yaman e Demet Özdemir, oltre a occupare il piccolo schermo italiano il sabato pomeriggio dalle 14:14 alle 16 circa, infatti farà compagnia ai fan anche la domenica dopo le telenovele Beautiful, Una vita e Il Segreto.

Le anticipazioni dell’episodio in programmazione il 13 settembre svelano che l’intero sforzo per la nuova campagna in agenzia proseguirà in modo molto intenso, ma non senza intoppi.

Proprio a causa di un imprevisto, Can Divit non avrà altra scelta oltre a quella di chiedere a Sanem Aydin, e agli altri impiegati di completare gli ultimi preparativi della pubblicità realizzata per la Compass Sport a casa sua.

DayDreamer, trama 13 settembre: Sanem gelosa di Can e Ceyda

Nella puntata che gli spettatori di Canale 5 seguiranno domenica 13 settembre dalle 15:45 fino alle 16:40, non mancheranno colpi scena. Ceyda e Can decideranno di rilasciare un’intervista in palestra, e Sanem saprà che la direttrice della Compass sport sfrutterà l’occasione per conquistare il fotografo. La sorella di Leyla per non far rimanere il primogenito di Aziz da solo con la sua rivale, li spierà facendosi assumere come donna delle pulizie insieme ad Ayhan.

CeyCey fa un errore, la sorella di Leyla e gli altri colleghi passano la notte a casa di Can

A causa della troppa gelosia, l’aspirante scrittrice comincerà a colpire Can con i guantoni finendo per ritrovarsi a terra una sopra l’altro. Quando l’atmosfera si scalderà tra il figlio maggiore del Divit e Sanem, arriverà la giornalista.

Can darà l’impressione di aver descritto la secondogenita degli Aydin, quando parlerà della sua donna ideale. La sorella di Leyla per ascoltare il fotografo trascurerà il suo lavoro, e chiederà a Ceycey di terminare gli annunci pubblicitari. Per via di un errore commesso da quest’ultimo, Sanem e tutti gli altri dipendenti della Fikri Harika si vedranno costretti a rifare tutto da capo.

Per rimediare Can chiederà alla sua squadra di completare la nuova campagna, costringendo tutti gli impiegati però a passare un’intera notte nella sua abitazione. Grazie all'idea del fotografo i dipendenti della Fikri Harika riusciranno ad essere creativi, per aver cambiato location lavorativa.