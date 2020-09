Uomini e donne ha ufficialmente riaperto i battenti e lo ha fatto subito con Gemma Galgani. La dama torinese è giunta in studio mostrandosi per la prima volta dopo il lifting facciale a cui si è sottoposta in estate. Raggiunta da Nicola Vivarelli (Sirius), la dama ha dato il via a un acceso diverbio con il giovane 27 enne, che proprio non ha sopportato l'idea di essere scaricato da una persona dell'età di Gemma: "Può darmi fastidio?" ha affermato Nicola che, subito dopo, ha ballato con Valentina Autiero.

Gemma e Nicola Vivarelli sul piede di guerra a U&D

Fresca di lifting, Gemma Galgani ha fatto il suo ingresso nello studio tutto rinnovato di Uomini e donne.

Nella puntata del 7 settembre sono state mostrate le immagini delle tappe che l'hanno portata dal chirurgo estetico nel corso del mese di luglio, all'insaputa di tutti. Non sono mancati i commenti piccati di Tina Cipollari, mentre Sirius, al suo ingresso in studio, non l'ha nemmeno guardata. I due non si vedono da mesi e subito, la dama torinese lo ha accusato di averla voluta corteggiare solo per acquisire visibilità. Galgani sul piede di guerra ha manifestato anche i suoi sospetti circa il coinvolgimento della madre nei messaggi scritti a lei.

Nicola rifiutato dalla 70enne Gemma, la rabbia del cavaliere di U&D

Le accuse di Gemma Galgani hanno parecchio infastidito Sirius il quale, di contro, l'ha accusata di essere sparita per mesi: "Se io fossi sparito per mesi cosa avresti pensato?", ha chiesto il giovane che, tra le altre cose, l'ha rimproverata per non aver creduto sino in fondo alla loro storia.

Un botta e risposta che ha occupato gran parte della puntata odierna di Uomini e donne. Sirius è sembrato molto nervoso, tanto da lasciarsi sfuggire: "Sono un ragazzo di 26 anni che viene rifiutato da una donna i 70, può dare fastidio?". Ciò che forse ha fatto più male a Nicola Vivarelli, sono state le accuse della dama secondo la quale lui avrebbe finto un interesse nei suoi riguardi.

Uomini e donne, Nicola balla con Valentina, Gemma gelosa?

Gemma e Nicola durante la puntata del 7 settembre non sono riusciti a trovare un punto di incontro, tanto che Maria De Filippi ha stemperato la tensione chiedendo loro se volessero ballare. Entrambi hanno rifiutato e Nicola ha accettato di ballare con Valentina Autiero, la dama romana che non ha mai nascosto di avere un interesse per il giovane ufficiale di marina.

Quale sarà ora la reazione di Gemma?