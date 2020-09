Can Yaman è senza alcun dubbio uno degli attori più chiacchierati del Gossip. Si tratta del protagonista principale della soap opera turca Daydreamer - le ali del sogno, in onda su Canale 5. Oltre al successo ottenuto dallo scorso giugno interpretando il ruolo del fotografo Can Divit, si mormora che l’attore turco sarebbe richiesto come ospite di qualche programma italiano. Nonostante al momento non sia arrivata nessuna conferma ufficiale, non mancano ipotesi plausibili.

Stando a quanto si evince sulle pagine del settimanale Oggi, il collega di Demet Özdemir infatti sarebbe corteggiato come ospite da due conduttrici Mediaset, che potrebbero essere Maria De Filippi e Barbara D’Urso, nei cui programmi l'attore era già stato ospite nella scorsa stagione televisiva.

Inoltre su Can Yaman avrebbe puntato gli occhi anche il regista Ferzan Ozpetek.

L’attore turco Can Yaman si sarebbe rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip

L'attore turco Can Yaman, famoso in Italia per vestire i panni del ribelle fotografo Can Divit nella soap opera turca Day Dreamer, continua a essere uno dei vip più apprezzati del momento. Yaman, dopo aver fatto un provino, si sarebbe però rifiutato di partecipare come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, che alzerà il sipario lunedì 14 settembre.

Ma i telespettatori di Canale 5 a quanto pare, non rimarranno delusi dal loro beniamino. L’attore, anche se non farà parte del cast del reality show condotto da Alfonso Signorini (si presume per il cachet poco soddisfacente), potrebbe tornare ancora una volta sulle reti Mediaset in veste di ospite.

L’interprete di Can Divit potrebbe tornare a C’è posta per te e in uno dei salotti di Barbara D’Urso

Sulle pagine della rivista Oggi infatti è stato anticipato che Can Yaman potrà rimettere piede in delle note trasmissioni italiane di Mediaset nei prossimi mesi. Queste le parole riportate sul magazine diretto da Umberto Brindani: “Un vero e proprio fenomeno mediatico che sta favorendo proposte al bel turco.

Dopo aver risposto picche al Grande Fratello Vip, potrebbe presto arrivare come ospite in due programmi in onda su Canale 5. Chi si aggiudicherà la presenza della star di DayDreamer?”.

A questo punto non è stato difficile ipotizzare che l’attore, apprezzato nel nostro Paese anche per aver recitato nella soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, possa tornare a C’è posta per te e in uno dei salotti di Barbara D’Urso quando riapriranno i battenti.