Novità dal mondo di DayDreamer - Le ali del sogno: le anticipazioni delle puntate turche della soap svelano che ben presto, in seguito ad un piano ideato da Ayhan e Ceycey per far riavvicinare Sanem e Can, i due protagonisti si ritroveranno chiusi in una cella frigorifera. L'idea di far ritrovare la pace ai due innamorati, però, si dimostrerà un vero fallimento: il fotografo, dopo l'ennesima discussione con la bella collaboratrice, darà il permesso ad Aydin di lasciare subito il lavoro senza i giorni di preavviso previsti.

Can e Sanem sempre più distanti

Non c'è pace per la coppia di DayDreamer formata da Can e Sanem: se nelle puntate attualmente in onda in Italia i due innamorati si stanno riavvicinando dopo una rottura, le anticipazioni provenienti dalla Turchi sono totalmente opposte.

Infatti, il fotografo deciderà d chiudere con Aydin dopo aver scoperto che quest'ultima ha ceduto la formula del suo profumo a Fabbri. Divit non riuscirà a perdonarla né quando scoprirà che la sua fidanzata ha fatto questo gesto per farlo uscire dal carcere, né quando tutte le malefatte di Fabbri e Aylin verranno a galla, tanto che i due verranno arrestati.

Dopo aver scoperto che Can ha intenzione di lasciare Istanbul con Polen, per svolgere un lavoro con la giovane scienziata, Sanem affermerà di volersi licenziare dall'agenzia. Nella stessa mattina incontrerà per la prima volta Yigit che la investirà con l'auto. I due stringeranno amicizia e il nuovo arrivato le proporrà di lavorare con lui presso la nuova casa editrice che sta per fondare.

Sanem accetterà con la speranza di poter pubblicare il suo romanzo. Ciò porterà alla gelosia di Divit e ad un ulteriore allontanamento trai due ex fidanzati.

Il piano di Ayhan e Ceycey

A questo punto, Ayhan e Ceycey, con l'aiuto di Deren, Guliz, Emre e Leyla, decideranno di chiudere in una cella frigorifera la coppia per farli chiarire una volta per tutte.

Il tentativo di riappacificazione però fallirà del tutto, visto che Sanem e Can saranno arroccati ognuno nella rispettiva posizione. Il fotografo, addirittura, permetterà alla ragazza di lasciare subito il lavoro senza i giorni di preavviso necessari. Sanem, libera da ogni impegno, inizierà a lavorare presso la casa editrice.

Inoltre, anche Leyla, dopo una discussione con Emre, si ritroverà a lavorare come contabile con sua sorella.

Can e Sanem saranno lontani, ma Sanem coinvolgerà il fotografo in un lavoro da portare a termine per la pubblicazione di un libro di cucina a cura di Polen. Insomma, gli intrighi saranno numerosi, considerando che la casa editrice troverà collocazione proprio nello stesso edificio in cui si trova l'agenzia pubblicitaria dei Divit.