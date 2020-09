Tante novità attendono i telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno nelle prossime puntate: oltre al cambio di programmazione, arriveranno nuovi personaggi ad animare le vicende della soap turca che ha come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Secondo le anticipazioni turche, dopo aver litigato con Can e aver lasciato la Fikri Harika, Sanem sarà investita da un'auto alla cui guida ci sarà Yigit. Quest'ultimo, preoccupato per le condizioni della ragazza, la porterà in ospedale. In un secondo momento Yigit diventerà amico e datore di lavoro di Aydin. Siccome è un editore, farà leva sul desiderio di Sanem di diventare scrittrice e scatenerà la gelosia di Can.

Sanem finisce in ospedale a causa di Yigit

Le anticipazioni turche di DayDreamer annunciano nuovi guai per la coppia formata da Can e Sanem: il fotografo scoprirà che la fidanzata ha dato a Fabbri la formula del suo profumo e, nonostante lo abbia fatto per salvare lui e l'azienda, resterà molto deluso. I due andranno così incontro ad una crisi che non si risolverà neanche dopo l'arresto di Fabbri ed Aylin per i loro intrighi. Divit, a questo punto, non riuscendo più a fidarsi di Sanem, anche dopo aver passato qualche giorno con lei in un resort, deciderà di lasciare Istanbul accettando una proposta di lavoro fattagli dall'ex fidanzata Polen, aizzata da Huma.

Sanem allora deciderà di licenziarsi per allontanarsi una volta per tutte dall'azienda in cui ha conosciuto e si è innamorata di Can.

Dopo le dimissioni un incontro cambierà la vita sua e quella del fotografo. Yigit, giovane editore, investirà Aydin con la sua auto e la porterà in ospedale per farla controllare dai medici. Per fortuna Sanem non avrà nulla di grave ma, informato da Emre dell'accaduto, Can correrà in ospedale e si farà avanti per accompagnare la giovane a casa, chiedendo a Yigit di andarsene.

Sanem va a lavorare nella casa editrice del nuovo arrivato

Le anticipazioni turche di DayDreamer proseguono raccontando dell'arrivo del nuovo personaggio. Sanem, infatti, chiederà a Yigit di portarla a casa, scatenando la gelosia di Can. Successivamente il nuovo arrivato ricontatterà la giovane, dicendole di essere un editore e offrendole un lavoro presso la sua casa editrice la cui sede verrà aperta nello stesso edificio in cui si trova l'agenzia pubblicitaria dei Divit.

Sanem accetterà ma dovrà prima finire una campagna pubblicitaria a cui sta lavorando con Polen, dando 15 giorni di preavviso per il licenziamento. Per Can non sarà facile vedere la donna che ama legarsi - seppure solo dal punto di vista lavorativo - ad un altro uomo. Le mire di Yigit però non si fermeranno solo al libro di Sanem: l'editore vorrà a tutti i costi conquistare la giovane scrittrice.