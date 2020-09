Andranno in onda domenica 13 e sabato 19 settembre e sabato due nuove appassionanti puntate di DayDreamer – Le ali del sogno: la soap turca con protagonista Can Yaman e Demet Ozdmir sta incuriosendo sempre di più il pubblico italiano. Le anticipazioni rivelano che nuovi esaltanti colpi di scena attendono i fan di Can e Sanem i quali saranno protagonisti di una nuova serata di gala durante la quale faranno un incontro molto importante per l’agenzia pubblicitaria Divit. Inoltre, l’aspirante scrittrice farà la presentazione ufficiale per la Compass Sport, al cui capo c'è Ceyda, facendosi apprezzare molto per le sue qualità di creativa.

Riunione di lavoro a casa di Can Divit

Dalle 3 e 50 del pomeriggio alle 4 e 30 di domenica 13 settembre e sabato prima di Verissimo, nuove puntate di DayDreamer attendono i telespettatori di Canale 5. Secondo le anticipazioni, Can deciderà di stimolare la creatività dei suoi collaboratori invitandoli a lavorare nella sua villa per cambiare location.

Sarà presente anche la bella Sanem e i due protagonisti non perderanno occasione per scambiarsi occhiate dolci e tenere frasi d’amore, cercando di non farsi notare dagli altri dipendenti. Frattanto, per evitare che la figlia e il suo capo possano passare del tempo insieme da soli, Mevkibe preparerà uno dei suoi manicaretti da portare all'affascinante fotografo.

La moglie di Nihat, però, sarà accolta alla villa con gioia da tutti i dipendenti dell’agenzia di pubbliche relazioni che non vedranno l’ora di assaggiare quello che la mamma di Sanem ha preparato per loro.

Sanem boicottata da Aylin

Stimolata da Can, Sanem accetterà di fare la presentazione per la Compass Sport durante una cena di gala.

La ragazza si preparerà al meglio per l'evento. Sebbene la perfida Aylin farà di tutto per farla apparire sotto una cattiva luce agli occhi dell’affascinante fotografo, Aydin farà una figura brillante pur dovendosi adattare a parlare senza un testo di riferimento a tutta la platea. Tutti apprezzeranno il suo lavoro: Can sarà entusiasta del lavoro della donna che ha nel cuore.

Anche se Aylin e Ceyda tenteranno ogni strada per mandare all’aria la serata di Sanem, la giovane collaboratrice dell'agenzia Divit se la caverà benissimo, stupendo tutti i presenti. Inoltre, durante la festa Can e Sanem conosceranno un uomo d’affari che si rivelerà molto importante per il futuro dell’agenzia pubblicitaria. Durante la festa, Can aiuterà Sanem che resterà chiusa in bagno e i due decideranno di tornare a fare coppia. La pettegola del quartiere vedrà il fotografo che accompagna a casa la Aydin e poi Emre che riporta a casa Leyla scatenando il gossip sulle due sorelle. Can deciderà di promuovere Sanem a copywriter: il fatto che in ufficio si sospetti che i due sono una coppia non disturberà i protagonisti che andranno a casa del Divit per passare del tempo insieme.

Frattanto Osman otterrà un ruolo in una fiction.