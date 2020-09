Sono sempre più travolgenti le avventure della Serie TV turca DayDreamer - le ali del sogno, in onda su Canale 5 dallo scorso giugno 2020. Tra qualche settimana, Ayhan (Ceran Tasci) e Ceycey (Anil Celik) cercheranno di far riconciliare Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir). All’iniziativa della sorella di Osman e del dipendente della Fikri Harika si uniranno anche Emre Divit (Birand Tunca), Leyla Aydin (Öznur Serçeler), Deren Keskin (Tugce Kumral) e Guliz Yıldırım (Sibel Şişman).

Il piano di Ayhan purtroppo non andrà a buon fine, poiché il fotografo e l’aspirante scrittrice, nonostante saranno chiusi all’interno di una cella frigorifera, cominceranno a discutere a causa di Polen (Kimya Gökçe Aytaç) e Yigit (Utku Ateş).

Una volta liberati, Sanem dirà a Can che se ne andrà via dalla sua agenzia pubblicitaria il giorno seguente, mentre quest’ultimo annuncerà la sua partenza.

DayDreamer, anticipazioni turche: Enzo Fabbri e Aylin arrestati, Can deciso a partire

Nel corso delle prossime settimane di programmazione, Can metterà fine alla sua storia d’amore con Sanem. Gli spoiler dicono che il fotografo sarà abbastanza arrabbiato e deluso dalla fanciulla, per aver appreso che ha fatto avere il suo profumo ad Enzo Fabbri. Nonostante quest’ultimo finirà dietro le sbarre del carcere insieme ad Aylin, il primogenito di Aziz non vorrà tornare con l’aspirante scrittrice. Addirittura il fotografo accetterà di trasferirsi nella penisola balcanica con Polen, per motivi di lavoro.

La situazione si complicherà quando Sanem conoscerà Yigit, un ragazzo che dopo averla investita con la propria auto si rivelerà essere il fratello dell’ex fidanzata di Can. Con il passare dei giorni la secondogenita degli Aydin accetterà di lavorare nella casa editrice di Yigit, con la speranza di poter pubblicare il suo primo romanzo.

Il piano di Ayhan e dei dipendenti della Fikri Harika, Yigit assume Sanem e Leyla

A questo punto CeyCey e Ayhan si serviranno della complicità di Emre, Leyla, Deren e Guliz per far rimanere Can e Sanem rinchiusi in una cella frigorifero. Ovviamente l’obiettivo dei dipendenti della Fikri Harika e della migliore amica dell’aspirante scrittrice sarà quello di far riappacificare i due innamorati, con la convinzione che abbiano fatto un grosso errore ad allontanarsi.

Non andrà come previsto, poiché Sanem e il fotografo, invece di chiarire, si scontreranno. Inoltre il figlio maggiore di Aziz darà finalmente il suo consenso alla sua ex per andarsene via dall' azienda come desiderava, consentendole di lavorare con Yigit. Quest’ultimo potrà contare anche sulla collaborazione di Leyla, non appena Emre farà di tutto per convincerla a lasciare Osman, la ragazza andrà a lavorare per il fratello di Polen con il ruolo di contabile. Per concludere, Sanem decisa a riavvicinarsi a Can, approfitterà di un libro di ricette che la fisica vorrà scrivere per coinvolgerlo nel progetto in qualità di direttore creativo.