La seguitissima soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno, dopo aver fatto compagnia ai telespettatori anche in prima serata, proseguirà la sua messa in onda il sabato e la domenica pomeriggio. Nel corso dell’episodio in programmazione su Canale 5 il 19 settembre 2020, come rappresentante del signor Enzo Fabbri che si troverà in Italia dopo gli ultimi eventi, alla festa per la Compass Sport farà il suo ingresso anche Aylin. Quest’ultima cercherà di mandare tutto all’aria, facendo scomparire gli slogan pubblicitari che Sanem Aydin avrebbe dovuto presentare.

La giovane, dopo aver fatto un discorso perfetto pur trovandosi sul palco con uno schermo completamente bianco, riuscirà a ottenere una promozione da Can Divit.

La sorella di Leyla non sarà più una semplice stagista, poiché diventerà la nuova autrice di testi pubblicitari della Fikri Harika a tutti gli effetti.

DayDreamer, trama sabato 19/09: Aylin mette il bastone tra le ruote a Sanem

Nella puntata della soap opera che i fan vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset sabato 19 settembre 2020, la malvagia Aylin tenterà di mettere nuovamente il bastone tra le ruote a Sanem. L'ex fidanzata di Emre cancellerà dal computer della giovane il file che le serviva per fare un discorso inaugurale alla serata evento di Compass Sport, con il ruolo di promotrice dello slogan. Fortunatamente la sorella di Leyla, dopo essersi trovata in difficoltà, anche senza vedere nessuna foto, grazie a Can che la incoraggerà riuscirà a descrivere al meglio la nuova campagna realizzata alla Fikri Harika, ricevendo tantissimi applausi dal pubblico.

A questo punto Aylin pagherà una cameriera che avrà il compito sia di rovinare il vestito di Sanem versandole del vino addosso che di rinchiuderla in bagno. Sanem farà il possibile per uscire dalla finestra senza riuscirci. A salvare l’aspirante scrittrice ci penserà Can, che la tirerà fuori dopo averla presa in braccio.

Sanem, quando il primogenito di Aziz si dirà disposto a far sapere a chiunque che sono tornati a essere una coppia, vorrà tenere ancora segreta la loro relazione. Mentre i due innamorati lasceranno il party, Aylin farà credere a Deren che il suo capo e Sanem si amano, e che presto quest’ultima prenderà il suo posto in agenzia.

Intanto Can porterà nella sua abitazione la sua amata, e una volta conclusa la serata la accompagnerà a casa. Il fotografo e Sanem non si accorgeranno di essere stati spiati da Melahat, che vedrà anche un bacio tra Emre e Leyla. Il giorno seguente la pettegola del quartiere si recherà da Mevkibe, per metterla al corrente di quanto accaduto.

Il sospetto di Deren e Guliz, Can e la sorella di Leyla stufi di sentire pettegolezzi sulla loro relazione

Per via del lancio positivo della campagna per la Compass Sport, il figlio maggiore di Aziz deciderà di premiare Sanem promuovendola copywriter. Il gesto del fotografo desterà dei sospetti negli impiegati, infatti tanti non crederanno che la loro collega si sia meritata il suo nuovo incarico.

Soprattutto Deren e Guliz saranno convinte che Can, essendo fidanzato con la secondogenita degli Aydin, le abbia fatto un regalo. Per finire il fratello di Emre e Sanem, stufi di sentire voci su di loro, passeranno del tempo da soli cucinando e scambiandosi baci, carezze e abbracci. Intanto in ufficio tutti cercheranno Can e Sanem, e J.J. farà di tutto per coprirli.

Nel frattempo Osman, dopo aver ottenuto un ruolo importante per una serie televisiva, porterà la troupe nel suo quartiere: il regista alla ricerca di nuove location per le riprese deciderà di girare alcune scene nel minimarket di Mevkibe, facendo infuriare Aysun.