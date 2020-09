Le trame della telenovela di origini spagnole intitolata Una vita continuano a suscitare l’interesse dei fan. Gli spoiler delle puntate in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, segnalano che verrà alla luce il difficile passato della new entry Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

La giovane domestica, quando Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) la costringerà ad abbandonare Acacias 38, confesserà a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) la ragione per cui si è fatta sottomettere dall’ex istruttrice. Si scoprirà che Ursula ha assunto al suo servizio la giovane di colore dopo averla liberata dalla schiavitù, precisamente dalle grinfie di un pericoloso proprietario di un’azienda situata in Brasile.

Una vita, spoiler: Marcia racconta il suo difficile passato a Felipe

Nei prossimi episodi italiani della soap opera, tutti gli abitanti scopriranno che Felipe e Marcia si amano. La relazione sentimentale dei due innamorati verrà a galla quando Genoveva, desolata per essere stata lasciata dall’avvocato, farà una scenata di gelosia pubblicamente. A questo punto la brasiliana non avrà altra scelta oltre a quella di confermare alle altre domestiche la stessa versione della darklady, ovvero di essersi innamorata del suo padrone.

In seguito la giovane cameriera troverà il coraggio di raccontare ad Alvarez Hermoso ciò che ha subito prima di mettere piede ad Acacias 38. Il legale avrà modo di apprendere che la sua nuova fiamma ha smesso di essere una schiava soltanto perché Ursula ha fatto avere al padrone della fanciulla una grossa quantità di denaro per acquistarla.

La brasiliana viene disprezzata per il colore della sua pelle, Alvarez Hermoso furioso con Ursula

Abbastanza spiazzato per quanto accaduto a Marcia in passato, il vedovo di Celia le prometterà di proteggerla e non perderà tempo per invitare l’ex istruttrice a lasciare in pace la sua fidanzata. L’avvocato si scontrerà con Dicenta quando la stessa cercherà di convincere la brasiliana ad andarsene via dal paese in cambio di soldi, per consentire a Genoveva di tornare tra le braccia di Felipe.

Mentre Salmeron darà l’impressione di essersi rassegnata all’idea di stare al fianco di colui che ha fatto breccia nel suo cuore, Ursula dimostrerà di voler fare il possibile per far lasciare l’avvocato e la sua ex spia. L’anziana donna, per riuscire nel suo intento, inizierà a disprezzare Marci, per il colore diverso della sua pelle.

L’ex istruttrice finirà per scatenare la furia di Felipe, che dopo averla rimproverata, le farà presente che da adesso in avanti dovrà considerare la sua domestica una signora a tutti gli effetti.