Nelle prossime puntate di DayDreamer, Leyla si convincerà definitivamente d'intraprendere un percorso sentimentale con Osman, soprattutto quando Aylin, durante una loro conversazione, le farà credere che lei ed Emre stanno ancora insieme, ma che di comune accordo hanno deciso di non farsi vedere in coppia in ufficio.

Emre cerca di bloccare la proposta di matrimonio di Osman

Leyla sarà decisa e incontrerà Osman, comunicandogli di voler stare insieme a lui. Il ragazzo sarà felicissimo e rivelerà alla sua amata l'intenzione di chiedere la mano ai suoi genitori, per questo lei lo inviterà a casa sua la sera stessa.

Can verrà invitato da Sanem alla serata e sarà proprio cosi che Huma verrà a conoscenza dell'imminente fidanzamento di Leyla. Una notizia troppo ghiotta per non essere rivelata subito a Emre.

Il giovane Divit si precipiterà subito a casa Aydin e appena varcherà la soglia della porta vedrà Leyla con l'anello al dito, segno che il fidanzamento è avvenuto. Lui proverà in qualche modo a giustificarsi, ma la ragazza non vorrà sentire nulla.

Leyla confusa sui sentimenti per Osman

Successivamente Emre e Leyla avranno modo di parlare. Lui sarà convinto che la ragazza abbia accettato la proposta di Osman solamente perché convinta che lui fosse tornato con Aylin, ma in realtà la ragazza gli dirà che l'ha fatto perché si rende conto che lei ed Emre non sono fatti per stare insieme.

Intanto in casa Aydin si proseguirà a parlare del matrimonio tra i due ragazzi, Leyla, però, si presenterà un po' stizzita, in quanto per lei è ancora troppo presto per discutere delle nozze. Osman rimarrà molto deluso dal discorso della sua fidanzata, per questo deciderà di affrontarla e di chiederle se davvero vuole sposarlo.

Leyla gli confermerà che vuole stare solo con lui e solo che tutti i discorsi riguardanti il matrimonio le hanno recato un po' di stress.

Leyla confida a Sanem i dubbi sui sentimenti per Osman

Osman prenderà le parole di Leyla con positività, per questo le chiederà di vedere insieme una casa in cui andare a vivere insieme.

La ragazza, nonostante la casa le piaccia, riterrà ancora opportuno non pensare a una eventuale vita insieme. Lui cercherà di non badare a tali parole e farà finta che andrà tutto bene, ma in realtà dentro di lui saprà benissimo che c'è qualcosa che non va. Il ragazzo avrà la conferma soprattutto quando Leyla non gli vorrà dare neppure un bacio.

Successivamente Leyla avrà modo di confrontarsi con Sanem e le racconterà i dubbi sui sentimenti che prova per Osman, dichiarandosi confusa e non tanto sicura di essere pronta per il matrimonio, anche se dentro di lei è convinta ancora di amarlo.