Nelle prossime puntate di DayDreamer, in onda su Canale 5, un nuovo personaggio farà capolino nell'intricata storyline tra Can e Sanem. Il suo nome è Yigit e il ragazzo entrerà nella vita della giovane Aydin in maniera abbastanza burrascosa: infatti, accidentalmente, la investirà con la sua auto. Le sue premure faranno ingelosire Can, che non approverà che il ragazzo "gironzoli" intorno alla sua Sanem.

DayDreamer: Sanem rassegna le dimissioni dalla Fikri Harika

Il tentativo di Sanem di fare pace con Can non andrà a buon fine nelle prossime puntate di DayDreamer. Il fotografo, infatti, si arrabbierà perché la ragazza cederà il suo profumo a Enzo Fabbri.

Ritiratosi in un resort ad Agva per schiarirsi le idee, verrà raggiunto da Sanem, ma a fine viaggio (mentre rientreranno insieme a casa) lui le dirà di aver preso una decisione: partirà all'estero insieme alla sua ex fidanzata Polen.

Amareggiata per la scelta di Can, Sanem si recherà alla Fikri Harika e deciderà di rassegnare le sue dimissioni a Emre. Lui cercherà di dissuaderla dal farlo, ma la ragazza si mostrerà irremovibile a cambiare idea. In ufficio tutti saranno tristi, a eccezione di Huma, che giudicherà l'evolversi della storia tra Sanem e Can "abbastanza prevedibile", visto che per lei non si dovrebbe mai mischiare sentimenti e lavoro.

Sanem viene investita da un'auto mentre chiama un taxi

Sanem si farà prendere dallo sconforto. Pensierosa deciderà di fare una passeggiata presso il porticciolo. Successivamente chiamerà un taxi per rientrare a casa, ma in quell'istante verrà investita da un'automobile. Alla guida si troverà un ragazzo di nome Yigit, che subito si offrirà di accompagnare Sanem in ospedale.

Emre, venuto a conoscenza dell'incidente di Sanem, avvertirà subito Can, che si precipiterà immediatamente in ospedale. Il fotografo inviterà Yigit ad andarsene, ma il ragazzo si rifiuterà di farlo.

Sanem non sarà in gravi condizioni, quindi verrà dimessa. Yigit si offrirà ad accompagnarla a casa, facendo impazzire di gelosia Can, soprattutto quando Sanem accetterà il passaggio del suo "investitore", non solo per lei, ma anche per la sorella Leyla, che si recherà a visitare la sorella insieme a Emre.

Yigit, comunque, non sarà un personaggio transitorio, infatti anche nei prossimi episodi continueranno le attenzioni del ragazzo nei confronti di Sanem, al punto tale che le offrirà un nuovo lavoro presso la sua casa editrice (proposta che calzerà a pennello, visto che il sogno di Sanem è sempre stato quello di pubblicare il suo romanzo). Nel momento in cui la ragazza accetterà la sua offerta, giungerà Polen, che stupita guarderà Yigit. Questo perché è una sua vecchia "conoscenza": il ragazzo, infatti, è suo fratello.