Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda sabato 12 settembre alle 2 e 10 del pomeriggio su Canale 5, Emre proporrà a Sanem di fare un accordo alle spalle di Can. Intanto, Ceyda è sempre più decisa a conquistare il fotografo.

Ricordiamo che la soap opera racconta la storia d'amore tra l'affascinante fotografo Can e la sua dipendente, nonché aspirante scrittrice, Sanem. I due provengono da due mondi molto differenti, ma non possono nascondere il sentimento che provano l'uno per l'altro.

Spoiler DayDreamer, 12 settembre: Emre propone a Sanem di fare un patto

Fabbri è sempre più ossessionato dal profumo di Sanem e farà di tutto per ottenerlo. Per questo motivo, nonostante Can gli abbia restituito i soldi per la sua quota societaria, il giovane non mollerà la presa e farà in modo che Aylin ritorni in azienda. Can sarà su tutte le furie e si presenterà nell'ufficio di Enzo, ma Fabbri non si farà trovare in sede. Intanto, alla Fikri Harika Emre avrà una forte discussione con Aylin sotto gli occhi di tutti i dipendenti. Questa faccenda, però, non convincerà Sanem, la quale andrà a parlare con il minore dei Divit. Il giovane, a quel punto, le dirà che farà andare via Aylin a patto che anche lei lasci il lavoro alla Fikri Harika, allontanandosi così da Can.

Aydin, però, dovrà anche fare i conti con la gelosia a causa della nuova arrivata Ceyda, la quale farà di tutto per conquistare Divit. Intanto, il fotografo comunicherà a Deren che la campagna sarà seguita proprio da Sanem, e questo provocherà una crisi nervosa alla direttrice crativa. Per comprendere meglio i piani di Emre, Aydin pedinerà il fratello di Can poiché è convinta che il giovane debba incontrarsi con la sua ex fidanzata.

In realtà, una volta che Sanem e CeyCey raggiungeranno il ristorante dove pensano di trovarlo con Aylin, i due si renderanno conto che la donna non è chi pensavano.

Anticipazioni DayDreamer, puntata del 12 settembre: Ceyda vuole conquistare Can

La campagna pubblicitaria per Compass Sport è pronta per essere lanciata e questo porterà alla presenza sempre più assidua di Ceyda in agenzia.

In particolare, la donna regalerà a Can una delle prime macchine fotografiche prodotte e troverà delle scuse per presentarsi più volte alla Fikri Harika. L'interesse di Ceyda per il fotografo sembra essere chiaro e questo metterà in allerta Deren e Sanem. Aydin, infatti, per tenere d'occhio i due quando sono insieme, inizierà a lavorare nella palestra dove Can e Ceyda si allenano. Muzzaffer e Osman contatteranno un'agenzia e il macellaio otterrà un colloquio, ma trovandosi Leyla sul posto le cose non andranno come speravano.