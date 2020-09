Flavio Briatore ha rotto il silenzio sulle parole di Elisabetta Gregoraci prununciate nella casa del Grande Fratello Vip 5. Per la precisione, la showgirl aveva confidato ai suoi coinquilini di aver vissuto un bellissimo matrimonio al fianco dell'imprenditore ma ha parlato anche di molte rinunce. A detta del 70enne, Elisabetta per essere una donna autonoma dovrebbe dire "basta" a tutti i privilegi ottenuti dal suo ex marito.

Le parole dell'imprenditore

Flavio Briatore intervistato da Il Fatto Quotidiano ha mostrato di non avere peli sulla lingua. L'imprenditore sembra avere abbastanze le idee chiare sulla sua ex moglie.

Alle dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci sul fatto che per essere la moglie di Briatore ha rinunciato a molte cose, il diretto interessato ha replicato: "Mi ha seguito solo in qualche Gran Premio che le interessava come quello del Giappone". Le altre volte la showgirl avrebbe continuato a fare la sua vita mentre Flavio il suo lavoro quando era impegnato nella Formula 1.

Quando il giornalista chiede se la gieffina era una donna infelice, Briatore è letteralmente sbottato. A detta del 70enne, la sua consorte passava due mesi in Sardegna, aveva a disposizione autista, aerei privati, due case grandissime a Monte Carlo e Londra più un appartamento comprato a Roma. Insomma, secondo Flavio Briatore la moglie all'epoca non sembrava così disperata.

Inoltre, l'imprenditore ha raccontato che la separazione non è avvenuta in modo particolarmente drammatico. Ma non è finita qui, perché l'ex marito di Elisabetta Gregoraci ha sostenuto che spesso il suo avvocato gli ricorda di essere stato fin troppo generoso per quello che ha lasciato alla calabrese.

Briatore non ha svelato i vantaggi economici della concorrente del Grande Fratello Vip 5, ma ha lasciato intendere che di certo Gregoraci non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere oppure, non deve andare a tagliare i nastri alla sagra della castagna in Calabria.

Infine, l'imprenditore ha lanciato una vera e propria stilettata sull'autonomia tanto decantanta dalla gieffina: "Allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo".

Cosa pensa dell'esperienza della Gregoraci al GF

Prima di concludere l'intervista con Il Fatto Quotidiano, il proprietario del Billionaire ha commentato l'esperienza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5. L'imprenditore 70enne non si è risparmiato neanche questa volta: "Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini, ok". Dunque, le parole di Briatore non hanno tirato in ballo solo la sua ex moglie ma anche il feeling che la showgirl calabrese sta instaurando con il coinquilino Pierpaolo Petrelli.

Infine, Flavio Briatore ha sottolineato che è infastidito per le esternazioni della sua ex moglie solamente perchè il loro bambino Nathan Falco potrebbe leggere queste cose e rimanerci male.