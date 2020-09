Prime liti nella Casa del Grande Fratello Vip. La disputa è avvenuta in cucina tra Dayanne Mello e Franceska Pepe. Motivo del contendere pare siano state le carote e il modo in cui venivano preparate da Franceska. Quest'ultima non ha gradito un'osservazione della sua compagna di avventura, tanto da fare uno ''scivolone'' nel momento in cui ha sottolineato di essere italiana: 'Io sono italiana e cucino sul pulito'. La frase non è piaciuta né a Tommaso Zorzi né tanto meno a Dayanne Mello che, sentitasi accusata, ha avuto una discussione con la sua co-inquilina.

Franceska: 'Io sono italiana e cucino sul pulito', la reazione di Zorzi al Gf Vip

Cominciano a farsi interessanti le dinamiche all'interno della Casa del Gf Vip. Protagoniste di un'accesa lite sono state Franceska Pepe e Dayanne Mello. Le due, in cucina, hanno discusso sul modo di preparare le carote. Un motivo futile ma che ha scatenato una reazione a catena nel momento in cui Franceska ha sottolineato: ''Io sono italiana e cucino nel pulito''. L'esternazione non è piaciuta a Tommaso Zorzi, che è immediatamente intervenuto in difesa di Dayanne, sottolineando come il fatto di essere straniera non significhi non essere pulita in cucina. Rivolgendosi sempre a Franceska, Zorzi ha poi esclamato: ''Non fare questi discorsi perché adesso mi arrabbio io''.

Dayanne sbotta contro Franceska: 'Non rompere'

A questo punto Franceska Pepe ha cercato di fare ''marcia indietro'' e anche Stefania ha cercato di stemperare un po' i toni: ''Bisogna avere pazienza e tolleranza'', ha detto la ex di Andrea Roncato. Le sue parole però non sembrano aver sortito l'effetto sperato, visto che la discussione è proseguita con Franceska che ha continuato a lamentare le continue intromissioni degli altri inquilini.

A questo punto, Dayanne ha perso la pazienza: ''Fatti un po' i c... tuoi, stai rompendo'' per poi aggiungere: ''Non parlarmi più, non guardarmi neanche in faccia'.

Alta tensione al Gf Vip, anche Zorzi contro Francesca

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip non solo tra Dayanne e Franceska Pepe, ma anche tra quest'ultima e gran parte del gruppo.

La giovane modella e influencer ha cercato di difendersi dicendo di non essere una persona che vuole trasformare ogni cosa in ''trash'' per ottenere visibilità; parole che hanno visto la pronta risposta di Tommaso Zorzi: ''Amore, se cerco visibilità litigo con la Gregoraci''.