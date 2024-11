Nelle puntate della soap Tv Endless Love in onda dal 25 al 30 novembre 2024 Tufan perderà la vita investito da un camion: non si tratterà di un incidente ma dell'ennesima macchinazione messa in atto da Asu e Emir.

Nel frattempo, la polizia starà ricercando Kemal, sospettando che l'ingegnere sia responsabile della scomparsa della moglie. Intanto si scoprirà che la tomba di Ozan è vuota.

Asu cerca di incastrare Kemal con l'aiuto di Tufan

La nuova settimana di programmazione riprenderà dal momento in cui Asu sarà svanita nel nulla. Tutti penseranno che la donna sia morta e del suo presunto omicidio verrà incolpato Kemal.

Quest'ultimo sarà oggetto di un provvedimento cautelare e per non finire dietro alle sbarre si darà alla fuga. In realtà Asu è viva e vegeta ed ha solo inscenato la sua morte per far ricadere ha colpa su Soydere e farlo finire in prigione.

La donna si troverà in compagnia di Tufan, che l'aiuterà a mettere in scena il tutto. Asu, per convincerlo, gli prometterà una vita insieme lontano dalla Turchia: Tufan da, sempre innamorato di lei, accetterà ignaro però del fatto che ben presto lui stesso sarà vittima di un piano macchiavellico studiato nei minimi particolari da Asu e Emir.

Tufan viene investito da un camion guidato da un uomo di Emir e perde la vita

Emir infatti, dopo aver scoperto che Asu ha solo finto la sua morte la affronterà e la obbligherà a sbarazzarsi di Tufan.

Quest'ultimo verrà attirato con un tranello da uno scagnozzo di Emir in un luogo isolato e qui verrà investito da un camion guidato da un complice di Kozcuoğlu mentre cercherà di attraversare la strada.

Non si tratterà di un incidente ma di un omicidio ben hu architettato. Successivamente Asu si farà ritrovare e racconterà agli inquirenti di essere stata rapita da Tufan, poi morto per una fatalità.

Versione che non convincerà né Kemal né Nihan. Quest'ultima sarà certa che Asu sia responsabile della morte di Ozan e vorrà fargliela pagare. Nel frattempo al cimitero dovrà avvenire la riesumazione della salma di Ozan ma quando verrà spetta la tomba, questa risulterà essere vuota.

Continua il successo di Endless Love: la soap sopra i 2 milioni di telespettatori

Endless Love è tornata ad andare in onda nel daytime di Canale 5 dallo scorso 21 novembre occupando la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45, sostituendo di fatto un'altra dizi turca, Segreti di famiglia.

La serie con Nihan e Kemal oltre che in daytime, viene trasmessa anche nella prima serata del giovedì dove va a scontrarsi con la fiction Rai Don Matteo 14.

Nonostante la forte concorrenza, Endless Love nella serata del 22 novembre è riuscita a conquistare una media di 2.350.000 spettatori, pari al 12,6% di share.