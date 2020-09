Nelle prossime puntate di Un posto al sole, non si parlerà solo della gravidanza di Serena ma ci sarà spazio anche per il seguito della storyline di Niko. Il ragazzo, dopo la delusione del matrimonio e quella lavorativa, inizierà una parabola discendente che lo porterà ad abbandonare il suo atteggiamento da bravo ragazzo. Come anticipato dal settimanale Telepiù, nei prossimi episodi Niko sarà chiamato ad affrontare una durissima prova dal momento che si troverà a dover dividere nuovamente l'ufficio con la sua ex Susanna. Il loro incontro non andrà benissimo e Niko, per distrarsi, deciderà di affrontare una serata di puro svago e divertimento.

Sarà proprio in questa occasione che il giovane Poggi farà un incontro che potrebbe rivelarsi decisamente interessante. A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relativi a questa storyline, che andranno in onda dal 28 settembre al 2 ottobre alle 20:45 su Rai 3.

Niko in lacrime per Susanna

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Niko (Luca Turco) inizierà una lenta discesa verso l'abisso. Il ragazzo, devastato dagli ultimi eventi, si troverà fortemente in crisi ed entrerà in uno stato depressivo. In una scena molto toccante, il giovane Poggi raccoglierà in casa tutti gli oggetti appartenuti a Susanna (Agnese Lorenzini) e, mettendo da parte tutti i ricordi che lo legano alla sua ex, crollerà scoppiando in lacrime.

Questo non sarà che il prologo a un durissimo momento visto che, il giorno successivo, Susanna, in attesa dell'esito dell'esame per diventare magistrato, tornerà a lavorare allo studio Navarra assieme a Ugo (Raffaele Imparato) e Niko.

Un drammatico confronto

Dopo gli eventi del matrimonio, Niko e Susanna avranno modo di rivedersi allo studio come colleghi.

L'imbarazzo sarà palpabile e nonostante qualche timido tentativo di Susanna, Poggi si fingerà freddo ed eviterà di esternare i suoi reali sentimenti. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Niko consegnerà a Susanna un sacchetto dove ha raccolto tutte le sue cose, senza far trasparire nessuna emozione, ma la ragazza non riuscirà a trattenersi.

La Picardi, ancora in colpa per aver baciato Eugenio (Paolo Romano), cercherà di far capire al ragazzo quanto sia dispiaciuta e pentita, ma a nulla varranno i suoi tentativi.

Una piacevole serata

L'incontro con Susanna sarà la goccia che fa traboccare il vaso e darà inizio a una serie di atteggiamenti di Niko, a cui il pubblico non è abituato. La sua prima reazione sarà abbastanza innocente, il ragazzo si limiterà a fare un'uscita serale per gettarsi alle spalle problemi e pensieri. In questa occasione però Niko farà un'incontro molto particolare con la giovane barista Claudia. Tale personaggio, interpretato dalla new entry Mariacarla Casillo, non toglierà gli occhi di dosso a Niko e il ragazzo si sentirà fortemente tentato all'idea di cedere a un'avventura occasionale.