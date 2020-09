Il Grande Fratello Vip 5 è appena iniziato sulla rete ammiraglia Mediaset, e già i concorrenti sono al centro del gossip. Nelle ultime ore a catturare l’attenzione delle telecamere è stata Dayane Mello, che sta facendo parecchio discutere sul web per aver fatto una confessione del tutto inaspettata. La modella brasiliana in un momento di confidenza ha parlato della sua storia d’amore passata con Mario Balotelli, il celebre fratello del gieffino Enock Barwuah.

Dayane ha spiazzato tutti i suoi compagni di gioco, lasciando intendere di considerare il calciatore una persona speciale e di sentire ancora le farfalle nello stomaco ogni volta che lo vede.

Dayane Mello ammette di avere una cotta per il fratello di Enock

Nel corso della notte del 17 settembre 2020, Dayane Mello una delle protagoniste della quinta edizione del GF Vip ha fatto una dichiarazione che non è sfuggita ai telespettatori. La modella brasiliana non si è fatta alcun problema ad ammettere al coinquilino Enock di non essersi dimenticata di suo fratello Mario Balotelli, e di ricordarsi persino del loro primo bacio: alla conversazione dei due gieffini ha partecipato anche il resto del gruppo. Per iniziare Dayane ha definito il calciatore il suo amore eterno, e ha raccontato di essersi trasferita in Italia quando aveva 19 anni appositamente per lui dopo averlo conosciuto in un locale.

A questo punto la concorrente ha fatto sapere di sentire Balotelli tutti i giorni, e ha affermato: “Ho sempre avuto un sentimento forte per lui. Mi fa battere il cuore”. La 31enne ha poi parlato di un amore irrisolto, poiché lei e Mario non sono mai riusciti a stare insieme per questioni caratteriali.

Mario Balotelli replica alle parole della modella brasiliana al GF Vip

Non appena Matilde Brandi ha interpretato le parole di Dayane Mello come una dichiarazione d’amore, quest’ultima ha fatto capire di non sperare in un ritorno di fiamma con Balotelli affermando: "Lui se ne frega, dice che è una bugia".

Per finire la modella sudamericana ha manifestato la sua preoccupazione sul fatto che il suo ex fidanzato possa arrabbiarsi, per essere stato tirato in ballo nel reality. I sospetti di Mello non sono stati infondati, infatti il calciatore non ha reagito bene dopo aver ascoltato le affermazioni della sua ex.

Mentre Enock ha fatto credere alla brasiliana di dover lasciare la casa più spiata d’Italia su richiesta del fratello furioso per le sue dichiarazioni, Mario Balotelli si è mostrato veramente infastidito tramite uno sfogo sui social. Il calciatore alcune ore fa ha scritto il seguente messaggio in una storia su Instagram: “Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella casa grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno.

Lasciatemi in pace ma davvero”. Dopo pochi minuti però il fratello di Enock ha fatto un passo indietro, visto che ha cancellato il post già finito su Twitter.