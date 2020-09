Nuovo spazio dedicato con le notizie su Beautiful, la soap opera tra le più seguite in Italia insieme a DayDreamer - Le ali del sogno e Una vita. Le trame delle puntate in programma a breve su Canale 5 svelano tempi difficili per Katie Logan, interpretata dall'attrice Heather Tomas. Scendendo nel dettaglio, la donna apprenderà di avere una grave insufficienza renale, tanto che necessiterà di un trapianto per evitare il decesso.

Beautiful: Katie cade a terra priva di sensi

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate che verranno trasmesse nelle prossime settimane in Italia, si soffermano su Katie.

Nel dettaglio, la donna non riuscirà ad accompagnare Will al parco con Bill in quanto non si sentirà molto bene. Per questo motivo Spencer le raccomanderà di riposarsi in attesa del loro ritorno. Il magnate, infatti, accompagnerà il figlio a fare un giro alle giostre, per poi tornare velocemente a casa per sincerarsi delle condizioni di salute della compagna. Logan, a questo punto, dichiarerà di sentirsi ancora debole e dolorante, tanto da cadere a terra priva di sensi dopo aver provato ad alzarsi dal letto.

Un malore che si rivelerà più grave del previsto, in quanto Bill non riuscirà a rianimare la donna, costringendolo ad allertare i soccorsi. Il magnate racconterà ai soccorritori che Katie aveva subito un trapianto di cuore, donatole dall'amato fratello Storm qualche anno prima.

Per questo motivo l'uomo crederà che il malore della compagna sia dovuto a una nuova disfunzione cardiaca.

Bill teme di perdere Logan

Nel corso delle nuove puntate dello sceneggiato americano, Katie verrà portata in ospedale, dove procederanno a intubarla visto la gravità della situazione. In questo frangente Bill (Don Diamont) temerà di perdere la compagna, che sarà sottoposta a nuovi esami diagnostici.

Il magnate cercherà di far reagire Logan, per poi scoppiare in lacrime. Dopodiché, l'uomo sarà costretto a chiamare Brooke (Katherine Kelly Lang) e Donna per metterle al corrente del ricovero dell'amata sorella. I medici, a questo punto, scopriranno che la paziente soffre di una grave insufficienza renale, tanto che l'unica via di salvezza sarà rappresentata dal trapianto di reni.

Una notizia che getterà nel panico la famiglia Logan, Ridge (Thorsten Kaye) ed Eric sopraggiunti poco dopo in clinica.

Nel frattempo Katie riaprirà finalmente gli occhi e scoprirà la natura del suo malessere. La madre di Will si dimostrerà disperata a sottoporsi a un nuovo trapianto e consapevole che sia difficilissimo trovare un donatore compatibile per escludere ogni forma di rigetto. Logan riuscirà a sopravvivere all'infausto destino?