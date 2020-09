Lunedì 21 settembre riparte la settimana con Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 che per due giorni cambierà anche orario di messa in onda. Eccezionalmente le puntate di lunedì 21 e martedì 22 settembre saranno trasmesse alle ore 14, al posto del talk show Oggi è un altro giorno presentato da Serena Bortone. A partire da mercoledì 23 settembre, invece, la soap tornerà nel suo consueto slot orario che va dalle 15:55 alle 16:45 circa. E i colpi di scena anche in questi nuovi appuntamenti non mancheranno: Angela, per esempio, deciderà di lasciare Milano per suo figlio.

Il paradiso delle signore, spoiler trame 21-25 settembre: Rocco prova a conquistare Maria

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il paradiso delle signore, in onda dal 21 al 25 settembre, rivelano che Federico comincerà ad avere dei seri sospetti su suo padre Luciano e la bella Clelia.

Il ragazzo, infatti, ipotizzerà che tra i due sia rinato qualcosa e comincerà a tenerli sotto controllo.

Intanto Angela prenderà la drastica decisione di lasciare Milano e di partire per l'Australia. La donna, infatti, non vuole più perdere tempo con suo figlio e per questo motivo deciderà di partire, così da poter stare sempre con lui. E in questo modo al Paradiso si verrà a creare un posto vuoto da Venere, che un po' preoccuperà le altre che dovranno farsi carico della mole di lavoro che si accumulerà. Per fortuna Clelia assicurerà le ragazze e le tranquillizzerà, dicendo loro che provvederà al più presto affinché si trovi una sostituta di Angela.

Le trame della prossima settimana de Il paradiso delle signore rivelano che Rocco si renderà conto di essersi invaghito della bella ricamatrice Maria.

Deciderà di rivolgersi al suo amico Armando, affinché possa dargli dei consigli utili su come cercare di conquistare la ragazza. Armando non si tirerà indietro e lo esorterà in primis a vincere la sua timidezza per far colpo su Maria.

Ludovica rischierà di essere scoperta

Per Ludovica arriverà il momento della tanto attesa prova dell'abito da sposa.

Un momento che tuttavia potrebbe trasformarsi in un vero e proprio disastro per la giovane Brancia, la quale rischierà di mandare all'aria il suo tremendo progetto. La donna rischierà che la sua finta gravidanza venga scoperta e questa cosa potrebbe far saltare le sue ambite nozze.

Intanto verranno sospese le ricerche della mamma naturale di Anna, la bimba abbandonata davanti all'ingresso del Paradiso.

Questo permetterà a Marta e Vittorio di poter andare avanti con le pratiche di adozione. Luciano, invece, si rivedrà con Clelia dopo la discussione e la capocommessa gli prometterà che da questo momento in poi non ci saranno più segreti e bugie tra di loro. Sarà davvero così?