Gli abbracci e la complicità tra Andrea Zelletta e Matilde Brandi al GF Vip, non starebbero facendo piacere alla fidanzata di lui. Ieri sera, infatti, Natalia Paragoni ha usato Instagram per manifestare i dubbi che sono nati in lei dopo aver visto uno strano avvicinamento tra il compagno e la soubrette: il giovane, in particolare, ha fatto i complimenti alla coinquilina e, facendo una battuta, ha detto che fuori dalla casa potrebbe fare una pazzia con lei.

L'avvicinamento tra Andrea e Matilde al GF Vip

Oltre a quella che sta nascendo tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, un'altra simpatia si starebbe facendo strada tra due concorrenti del GF Vip 5.

Come documenta il blog "Isa&Chia", il 29 settembre Andrea Zelletta ha riempito di complimenti Matilde Brandi, arrivando a fare una battuta che non avrebbe fatto piacere alla sua fidanzata.

Il ragazzo, dopo aver visto il look che sfoggiava la compagna di reality ieri sera, ha commentato: "La Brandi stasera è una f... spaziale, mamma mia. Matilde è una bomba, ha stile".

Probabilmente facendo dell'ironia, poi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto: "La pazzia dobbiamo farla quando usciamo dalla casa".

È stata Stefania Orlando a frenare l'entusiasmo del giovane ricordandogli che sono ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere, e che le sue parole potrebbero far arrabbiare qualcuno fuori.

Il commento di Natalia al feeling tra Andrea e Matilde al GF Vip

Anche se Zelletta è tornato subito in sé salutandola, a Natalia Paragoni non sono sfuggiti i tanti complimenti che ha fatto a Matilde l'altra sera.

"Non capisco", si è limitata a commentare la giovane su Instagram proprio mentre su Twitter si faceva dell'ironia sulla gelosia che potrebbero aver suscitato in lei le parole al miele che Andrea ha detto alla Brandi.

Intervistata da Chi qualche giorno fa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva speso belle parole per la showgirl, giustificando il suo avvicinamento al modello con un rapporto madre-figlio che stava nascendo davanti alle telecamere.

Dopo aver sentito il suo compagno commentare con termini piuttosto forti il look e il fisico di Matilde, Natalia non ha reagito bene e c'è già qualche fan che ipotizza che presto potrebbe essere ospite di una puntata del GF Vip per fare chiarezza su questa situazione.

L'ironia dei fan del GF Vip sulla gelosia di Natalia

Dopo aver assistito su Mediaset Extra all'avvicinamento che c'è stato tra Zelletta e Brandi, alcuni fan del GF Vip si sono esposti su Twitter per commentarlo, tirando in ballo la gelosa fidanzata di lui.

"Andrea abbraccia Matilde e dice che la pazzia la fanno fuori dalla casa, fermate il gioco", "Ma sul serio ha detto che la Brandi è una f.. atomica? Il pilot si fa interessante", "Un saluto a Naty che diceva che vedeva Matilde come una mamma", "Zelletta dice alla Brandi che la pazzia la fanno fuori, Natalia si inca... e pubblica una storia in cui dice che non capisce. Ok, quindi venerdì entra in casa stile Giulia De Lellis?", "Venerdì si prospetta un confronto in studio tra Naty e Andrea per chiarire le cose che lei proprio non capisce".

Questi sono solo alcuni dei pensieri che gli utenti dei social network hanno espresso sulla situazione che si è venuta a creare ieri sera nella casa più spiata d'Italia e sul profilo Instagram di Natalia, e molti concordano nell'ipotizzare che nel corso della prossima puntata (in onda il 2 ottobre in diretta su Canale 5) l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe essere ospitata per fare chiarezza sul rapporto che il suo compagno sta costruendo con la showgirl romana davanti alle telecamere.