Gli spoiler delle nuove puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno raccontano che ci saranno delle nuove difficoltà nel rapporto tra Can e Sanem. I due fidanzati, dopo aver dovuto affrontare e superare una marea di ostacoli, saranno chiamati a superare l'ennesimo scoglio, questa volta il più difficile in assoluto. Il fotografo, infatti, si troverà in una difficile situazione con Fabbri che riuscirà a spedirlo in carcere e successivamente dovrà fare i conti con il rifiuto da parte di Aydin, che lo lascerà letteralmente "senza parole".

DayDreamer, le nuove anticipazioni turche

Tutto partirà dopo che Enzo Fabbri continuerà a chiedere in maniera piuttosto insistente a Sanem, la fatidica ricetta del profumo.

Un giorno Can assisterà alla pressante richiesta dell'imprenditore nei confronti della ragazza e deciderà di intervenire in prima persona.

Tra i due uomini ci sarà un duro scambio di battute e successivamente si passerà anche alla violenza fisica. Can, in particolare, sferrerà un pugno contro Fabbri tanto da mandarlo in ospedale. La reazione del ricco imprenditore, però, non si farà attendere e riuscirà a mandarlo in carcere.

Can, quindi, verrà arrestato e questa situazione per Sanem sarà a dir poco difficile da gestire. A quel punto tornerà in pista Fabbri che proverà a fornire una soluzione a Aydin: in cambio della ricetta del profumo, lui farà in modo che Can esca dal carcere.

Can esce di prigione ma Sanem lo ha 'tradito'

Un vero e proprio ricatto quello di Fabbri, al quale però Sanem deciderà di sottostare per vedere di nuovo libero il suo amato. E sarà proprio grazie a questa "cessione" che Can potrà abbandonare la prigione e ritornare di nuovo al suo lavoro, dalla sua famiglia e soprattutto dalla sua amata Sanem.

Ma non sarà così semplice e facile come aveva immaginato. Il fotografo, infatti, per prima cosa deciderà di chiedere a Aydin di diventare sua moglie e quindi le riformulerà la proposta di matrimonio, sperando di ottenere una risposta positiva e affermativa.

Sanem rifiuta la proposta di Can: gli spoiler turchi di DayDreamer

Questo non accadrà, perché Sanem dopo aver "tradito" Can vendendo la ricetta del profumo a Fabbri, non avrà subito il coraggio di confessargli la verità. Gli spoiler delle nuove puntate di DayDreamer - Le ali del sogno in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la ragazza si troverà nella condizione di dover rifiutare la proposta di nozze del suo amato.

Il fotografo non riuscirà a capire perché la sua fidanzata si stia tirando indietro e comincerà a pensare che, forse, non è così innamorata come lui credeva. Sta di fatto che questo rifiuto porterà Can a prendere le distanze da Sanem e a dar vita a una nuova frattura nel loro rapporto sentimentale.