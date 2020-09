Giulia De Lellis e Andrea Damante non stanno più insieme. La conferma è arrivata dall'influencer di Lido di Ostia in risposta ad alcune domande dei follower di Instagram. Nonostante abbia evidenziato la rottura con il deejay veronese, Giulia ha comunque ammesso che Andrea resterà una delle persone più importanti della sua vita.

'Ci auguriamo il meglio, insieme o separati'

È stata scritta dunque la parola fine alla storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due erano stati protagonisti di un ritorno di fiamma poco prima del periodo di lockdown. Durante la convivenza forzata avevano ritrovato l'intesa, ma nonostante ciò dopo alcuni mesi si sono nuovamente separati.

Al contrario di quanto avvenuto in passato, i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno deciso di tenere le rispettive vite private lontane dal clamore mediatico.

La 24enne romana nelle scorse ore ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan. Ad un utente che le ha chiesto spiegazioni sul rapporto con il "Dama", Giulia ha confermato di non essere più legata sentimentalmente a lui. Subito dopo ha chiarito che entrambi stanno cercando di non rivelare pubblicamente i motivi dell'addio per tenersi al riparo dal Gossip. Quindi ha aggiunto di aver preso una nuova casa a Milano per motivi di lavoro. Scendendo più nel personale, Giulia ha rivelato: "Le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami".

Inoltre ha ammesso: "Andrea (Damante, ndr) è e resterà una delle persone più importanti della mia vita".

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha lasciato intendere che, rispetto al passato, questa volta la storia d'amore con Andrea sarebbe finita in modo meno traumatico. L'influencer ha precisato che, se ne avrà bisogno, ci sarà sempre per dare un consiglio o un aiuto all'ex fidanzato.

Dunque, non c'è spazio per il rancore e nemmeno per l'odio. Infine Giulia De Lellis ha detto che in questo periodo lei e Andrea stanno cercando di portare avanti nel migliore dei modi le rispettive vite: "Augurandoci solo il meglio. Insieme o separati che sia".

Andrea Damante: 'Ci siamo presi del tempo'

Andrea Damante in una recente intervista a Vanity Fair aveva fatto capire che la relazione con Giulia De Lellis non era ancora giunta al termine, dicendo: "Ci siamo presi solo del tempo per capire". Il deejay, pur senza svelare i motivi dell'allontanamento, aveva aggiunto che per una coppia non è facile gestire una storia d'amore sotto la luce dei riflettori perché bisogna fare sempre attenzione a come ci si comporta e a cosa si dice. Inoltre il 30enne aveva rivelato di essere in un periodo della sua vita particolarmente stressante sotto il profilo lavorativo e sentimentale.

Nel commentare la sfilata di De Lellis sul red carpet di Venezia senza coprire l'acne con il trucco, Damante aveva speso delle parole d'affetto e di stima nei confronti dell'ex compagna.

Aveva affermato che Giulia è maturata rispetto al passato, definendola: "La persona forse più importante della mia vita".