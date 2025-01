Mercoledì 22 gennaio, in un reel pubblicato su Instagram, Biagio D'Anelli ha espresso un commento critico nei confronti di Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi: "Sono due falsi".

La critica nei confronti del 28enne milanese nasce dal fatto che Lorenzo dopo aver saputo del ripescaggio è corso ad abbracciare i suoi ex coinquilini in lizza per rientrare al Grande Fratello, mentre l'ex cantante dei Gazosa dopo essersi ritirata ha offeso la produzione, i telespettatori e il conduttore ma ora si trova in tugurio ed è pronta a tornare in casa come concorrente.

Il parere di D'Anelli

In un video Biagio D'Anelli ha esordito: "Fermi tutti, fermi tutti: neanche Romolo è stato così falso con Remo, neanche Caino è riuscito a soggiogare così Abele. Lorenzo in prima serata quando Alfonso Signorini gli ha chiesto se fosse contento dei sei ex concorrenti ripescati, lui ha fatto salti di gioia. Finita la puntata, però, si è sfogato in confessionale accusando la produzione di violare le regole del gioco e ha minacciato di abbandonare il reality show". L'esperto di gossip ha riservato delle critiche anche a Morlacchi: "Nel momento in cui ha comunicato il suo ritiro dal programma Jessica ha offeso gli autori, il conduttore e i telespettatori. Inoltre non ha partecipato ad un televoto sapendo di essere eliminata, ma ora vuole tornare in casa come se nulla fosse".

Al contrario D'Anelli si è complimentato con Luca Calvani: "Lui non si è alzato per andare a salutare gli ex concorrenti, sta qui la coerenza".

Dunque il blogger ha chiuso il video con una frecciatina: "Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi sono due falsi".

Il commento di Lorenzo

La critica di D'Anelli nasce dalla reazione di Lorenzo Spolverato.

Nel post-puntata di lunedì 20 gennaio, il 28enne milanese si è sfogato con Shaila Gatta: "Loro sanno tutto visto che hanno avuto la possibilità di vedere i social". Inoltre Lorenzo ha detto a Chiara: "Se rientrano Iago e Helena, giovedì me ne vado via". Spolverato ha più volte detto di essersi lamentato in confessionale per il ripescaggio dei sei ex coinquilini.

Morlacchi fa mea culpa: 'Mi sono rivista, avevo gli occhi da pazza'

Come detto da Biagio D'Anelli, Jessica Morlacchi aveva abbandonato il GF perché non accettava di essere al televoto con Helena.

Ora che è in lizza per tornare nella casa come concorrente, la 37enne ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi e ha fatto mea culpa: "Mi sono rivista da fuori e mi sono spaventata. Avevo gli occhi da pazza". La diretta interessata si è anche scusata per i commenti offensivi nei confronti di Prestes e ha affermato: "Non giustifico gli errori, ma c'era molto stress".