Giulia De Lellis e Andrea Damante non stanno più insieme. A confermare un rumors che da settimane circolava sul web, è stata la bella influencer con alcune risposte che ha dato ai fan su Instagram nel corso di una chiacchierata virtuale. La giovane ha speso belle parole per l'ormai ex fidanzato ed ha fatto sapere di aver appena trovato una casa nuova dove andare a vivere da sola a Milano.

Tra i Damellis è finita: l'annuncio di Giulia De Lellis

Dopo un paio di mesi di Gossip, smentite e avvistamenti, finalmente è arrivata la notizia che in tanti aspettavano: Giulia De Lellis ha comunicato in che rapporti è attualmente con Andrea Damante.

Se quest'ultimo solo pochi giorni fa diceva in un'intervista che lui e la compagna si sono presi del tempo per capire cosa fare del loro rapporto, la bella influencer è stata più decisa e pragmatica ieri sera.

Dopo aver proposto ai suoi followers il gioco "Fammi una domanda" su Instagram, la 24enne ha scelto di rispondere alla richiesta più gettonata: "Ci parli di Andrea?".

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne si è mostrata piuttosto propensa ad aggiornare i suoi sostenitori sugli sviluppi che ha avuto la relazione col dj dopo l'estate, comunicando un epilogo che forse nessuno si augurava.

Con una foto che ritrae lei e il "Dama" mentre si scambiano un tenero bacio sulla guancia a fare da sfondo, la bella romana ha annunciato: "Da circa due mesi non stiamo più insieme, non viviamo sotto lo stesso tetto.

Vedete? L'ho detto".

Le ultime parole di Giulia De Lellis sul 'Dama'

Dopo aver definito "incredibile" la storia d'amore che ha vissuto con Damante, Giulia De Lellis ha aggiunto: "Le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami. Andrea è e resterà per sempre una delle persone più importanti della mia vita".

Anche il dj di recente ha detto che l'influecer rimarrà un suo punto di riferimento qualsiasi piega prenderà la loro relazione.

"Ci siamo l'uno per l'altra. Senza odio né rancori, senza colpe o cose simili", ha aggiunto la giovane prima di usare una frase carina e delicata per non far pesare troppo ai fan la sua rottura con l'ex tronista di Uomini e Donne.

"Cerchiamo di vivere la vita come viene, augurandoci il meglio. Insieme o separati che sia", queste ultime parole potrebbero essere interpretate come una piccola speranza per un ennesimo riavvicinamento tra i Damellis, ma Giulia è stata piuttosto chiara quando all'inizio del suo messaggio ha precisato che lei e Andrea non stanno insieme da mesi.

Giulia De Lellis volta pagina e va a vivere da sola

A riprova del fatto che Giulia e Andrea si sono detti addio a meno di sei mesi dal loro ultimo ritorno di fiamma (avvenuto durante il lockdown, a marzo scorso), c'è un'altra notizia che la ragazza ha dato ieri sera tramite il suo profilo Instagram.

Ad un fan che le ha chiesto se ci sono novità circa la ricerca di un nuovo appartamento a Milano, la De Lellis ha risposto: "Finalmente l'ho trovato.

ho firmato proprio ieri".

"Mi sono poggiata un paio di mesi in una casa provvisoria e non avete idea di che caos è stato".

La bella influencer ha informato i suoi tantissimi sostenitori (che soltanto su IG sono poco meno di 5 milioni) che prestissimo traslocherà nell'abitazione che ha comprato, quella che segna l'inizio di una nuova vita dopo la rottura con Damante.

"Non vedo l'ora di fare il trasloco, mi aiuterà a sentirmi più serena".

La romana sta per trasferirsi in una casa tutta sua dopo aver vissuto gli ultimi mesi prima a Pomezia in quarantena col "Dama" e la famiglia, e poi nell'appartamento milanese del dj fino a luglio scorso. I Damellis, dunque, vivranno entrambi nel capoluogo lombardo, ognuno per conto proprio ma come due ex che hanno deciso di rimanere in buoni rapporti.