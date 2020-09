Risale a pochi giorni fa lo sfogo social di Giulio Raselli sulla fine della sua storia d'amore con Giulia D'Urso: l'ex tronista di U&D ha informato i fan che lui e la fidanzata non stanno più insieme per divergenze caratteriali. La ragazza, dopo un breve periodo di silenzio, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti: pare che la pugliese non fosse a conoscenza dell'intenzione dell'ex di rendere pubblici i loro problemi di coppia.

La versione di Giulia sull'addio all'ex tronista di U&D

È notizia di venerdì scorso che Giulio e Giulia di U&D non stanno più insieme: i fan della coppia hanno appreso di questa rottura tramite alcune storie su Instagram che il ragazzo ha pubblicato poche ore dopo aver preso questa importante decisione personale.

La D'Urso è rimasta in silenzio per un paio di giorni e si è mostrata sui social network sorridente e sempre in compagnia delle amiche.

Probabilmente, dopo aver ricevuto qualche critica per l'atteggiamento apparentemente superficiale che ha assunto sul web dopo essersi lasciata col fidanzato, l'ex corteggiatrice ha deciso di chiarire la situazione postando dei video sul suo profilo.

La pugliese è apparsa emozionata e sul punto di piangere, e non ha nascosto che questo sfogo l'ha registrato più volte perché, a un certo spunto, non riusciva a trattenere le lacrime nel confidarsi con i fan.

Lo sfogo dell'ex volto di U&D: 'Non sapevo nulla'

Dopo aver spiegato che è nel suo carattere mostrarsi sorridente davanti agli altri anche quando vive periodi difficili, Giulia ha commentato la decisione di Raselli di rendere pubblici i loro problemi da un momento all'altro.

"Io non mi aspettavo assolutamente che annunciasse la pausa di riflessione su Instagram. Non sapevo che l'avrebbe fatto e penso che sarebbe stato il caso di parlarne prima con me", ha fatto sapere la D'Urso nello sfogo che ha avuto su Instagram nel pomeriggio di oggi, domenica 27 settembre. La ragazza, però, ha provato a giustificare l'ex tronista di U&D quando ha aggiunto: "Lui è impulsivo e preso dalla rabbia ha detto che non stiamo più insieme".

La giovane ha anche confermato che sono stati i tanti litigi ad allontanarla dal compagno, col quale pare siano venute fuori delle divergenze caratteriali importanti e, forse, insormontabili.

"È vero, abbiamo litigato. Ma non è che ogni volta che una coppia litiga, uno dei due prende il telefono e annuncia la crisi.

Anche perché non c'è nulla da annunciare", ha dichiarato Giulia nelle scorse ore.

Ancora gelo tra Raselli e la D'Urso, ex protagonisti di U&D

"Litighiamo tanto perché siamo diversi, ed è stato proprio l'ennesimo litigio a far traboccare il vaso", ha raccontato Giulia su Instagram. L'ex corteggiatrice di U&D, dunque, è apparsa piuttosto contrariata dall'atteggiamento che ha avuto Giulio qualche giorno fa quando, senza consultarla, ha annunciato il periodo di riflessione che si sono presi dopo una discussione.

Per il momento, Raselli non ha replicato alla piccola frecciatina che la D'Urso gli ha lanciato sui social network ma, avendo visto il carattere fumantino del ragazzo in televisione, c'è da aspettarsi che a breve posti sul suo profilo dei video in risposta alle parole dell'ex fidanzata.

C'è da precisare, inoltre, che la pugliese non ha mai parlato di rottura, ma soltanto di un periodo di crisi che potrebbe essere superato col dialogo e la comprensione reciproca. L'ex tronista, invece, è stato più drastico nell'affermare: "Io e Giulia non stiamo più insieme per forti divergenze caratteriali. Per ora è così, in futuro ci incontreremo e parleremo sicuramente".