Le anticipazioni turche di DayDreamer raccontano che per Can e Sanem ci saranno delle novità che potrebbero mettere definitivamente a repentaglio la loro tormentata storia d'amore. Questa volta sarà il fotografo a voler chiudere la relazione con Aydin, dopo aver scoperto che la ragazza è scesa a compromessi con Fabbri per farlo uscire dal carcere. Can deciderà di andare via da Istanbul e Sanem, disperata per la sua scelta, sarà vittima di un incidente: la persona alla guida dell'autovettura si chiama Yigit e da quel momento entrerà a far parte della vita della protagonista, facendo ingelosire il bel Divit.

Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno

Nel momento in cui Sanem verrà investita, Yigit subito si attiverà per portare la donna in ospedale per farla sottoporre a tutte le dovute cure mediche.

Anche Can verrà messo al corrente dei fatti e come un fulmine correrà da Aydin per vedere con i suoi occhi cos'è successo.

Una volta arrivato in ospedale conoscerà Yigit che si mostrerà molto attento e premuroso nei confronti della donna: sarà chiaro che lui si è innamorato di Sanem. Un vero e proprio "colpo di fulmine" che non piacerà per nulla al fotografo, il quale dovrà fare i conti con la gelosia nei confronti di questa persona, che potrebbe diventare il suo nuovo avversario e rivale in amore.

Yigit si innamora subito di Sanem e Can diventa pazzo di gelosia

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Yigit troverà all'interno della sua macchina un'agendina appartenente a Sanem e non potrà fare a meno di curiosare.

Una volta letto il racconto della donna, si renderà conto che è ancora più interessante rispetto a quanto aveva pensato e così deciderà di avanzarle una vera e propria proposta.

Con il passare delle puntate, infatti, si scoprirà che Yigit è a capo di una società editrice e deciderà di proporre a Sanem di lavorare con lui.

Una proposta decisamente vantaggiosa per Aydin, ormai in rotta di collisione con la Fikri dopo la rottura definitiva con Can.

E così Sanem finirà per accettare la proposta che le verrà fatta e comincerà a guardare anche con 'occhi dolci' il giovane Yigit. Insomma questa volta sembrerà davvero disposta a voler cambiare pagina e a iniziare un nuovo capitolo della sua vita e così si lascerà consolare dal nuovo arrivato, che mostrerà fin da subito un notevole interesse nei suoi confronti.

Le anticipazioni di DayDreamer: Yigit in realtà è il fratello di Polen

La situazione per Can, quindi, si complicherà notevolmente. Le Anticipazioni Tv turche di DayDreamer raccontano che il fotografo si renderà conto del fatto che Yigit potrebbe portargli via per davvero la sua amata, nonostante sia stata sua la decisione di chiudere la relazione.

Tuttavia anche Yigit nascerà degli scheletri nell'armadio'. Nel corso degli episodi successivi, infatti, verrà fuori che il ragazzo in realtà è il fratello di Polen, ex fidanzata di Can e le cose si complicheranno notevolmente. Riusciranno i due giovani innamorati a ritrovare la serenità e l'armonia di un tempo? La verità nei prossimi appuntamenti con DayDreamer in onda su Canale 5.