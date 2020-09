Continuano a far discutere le notizie sul Grande Fratello Vip 5, il reality show targato Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Nella scorsa puntata abbiamo assistito alla squalifica del cantautore Fausto Leali per aver usato la parola neg.. parlando con il fratello minore del calciatore Mario Balotelli. Ma in quest'edizione, la protagonista assoluta del reality show è sicuramente Patrizia De Blanck. Nello specifico, dopo aver dato della str..a ad Alba Parietti, in queste ultime 24 ore ha utilizzato questo termine per un altro personaggio molto famoso sulla rete Mediaset. Stiamo parlando dell'opinionista Tina Cipollari che da anni si trova a commentare i vari tronisti e corteggiatori di Uomini e donne di Maria De Filippi.

Nello specifico, l'oggetto della conversazione tra la contessa Patrizia De Blanck e alcuni coinquilini della casa più spiata di tutta Italia è la trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, di cui la contessa non sembra avere un giudizio positivo.

GfVip 5, la contessa De Blanck insulta Tina Cipollari

Durante la diretta televisiva 24 ore su 24 del Grande Fratello Vip, la contessa Patrizia De Blanck ha detto questo a Tina Cipollari: 'Mi vedi là in mezzo (Uomini e Donne, ndr), eh? Non ci andrò mai, ma per carità… A quella stro..a… no quella lì… ce l’ho avuta quando ho fatto ‘Il Ristorante'.

Naturalmente il riferimento era chiaramente nei confronti dell'opinionista Tina Cipollari del talk show di Canale 5, con cui nell'anno 2004 ha partecipato al reality show di Rai 1 'Il Ristorante', condotto da Antonella Clerici.

Dunque Patrizia De Blanck ha ribadito ancora una volta che questi programmi non sarebbero ben graditi ('non sono programmi per me questi qua'), almeno per parteciparvi, invece il discorso cambia se visti come semplice spettatrice. Inoltre una voce non identificata, forse di Pierpaolo (che ha partecipato al talk show di Canale 5), ha voluto simulare, per un momento, un possibile ingresso della contessa nello studio di Maria De Filippi, imitando la voce e la ‘formula’ recitata dalla padrona di casa: 'Facciamo entrare Patrizia'.

Di seguito è possibile vedere il video che è stato postato da un utente sul social network Twitter:

La Contessa vs #uominiedonne e contro Tina Cipollari con la quale ha fatto il Ristorante "quella str****" ✈️✈️✈️😂😂😂 #GFVIP pic.twitter.com/abeuvClRCd — Diabolik 📺 (@Gia_Uss90) September 22, 2020

Gf Vip 5, Fausto Leali viene squalificato dal reality show

Intanto nella terza puntata del Grande Fratello Vip 5, gli autori hanno deciso di eliminare definitivamente dal gioco il cantante Fausto Leali.

Alfonso Signorini e la sua squadra non hanno potuto perdonare il termine utilizzato da Leali durante una conversazione con il fratello di Balotelli. Sui social il pubblico si è diviso e in tanti hanno chiesto di non squalificare l'autore.