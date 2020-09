Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 28 settembre al 2 ottobre, Marta e Vittorio dovranno fronteggiare numerose difficoltà per poter continuare a far parte della vita della piccola Anna: ci riusciranno? Federico, invece, verrà a conoscenza di questioni legate alla vita dei suoi genitori: alcuni segreti che lo sconvolgeranno, al punto da portarlo alla drastica decisione di lasciare Roberta.

Negli episodi 151 e 152, Conti e Guarnieri cercheranno la madre di Anna

Marta e Vittorio, nell'episodio 151 de Il paradiso delle signore, cercheranno un appiglio legale per poter adottare Anna, ma la situazione non sarà affatto semplice.

La coppia verrà a sapere che l'unica possibilità per continuare a far parte della vita di colei che ormai considerano come una figlia, è quella di trovare la madre biologica. Nel frattempo Umberto si metterà in contatto con Riccardo, comunicandogli il suo arrivo a New York e l'intenzione di continuare le ricerche per trovare l'amata cognata.

Al Paradiso ci sarà anche una nuova assunzione: Gabriella e Agnese, infatti, si renderanno conto di non poter più fare a meno della collaborazione di Maria, per questo la ricamatrice siciliana verrà assunta come dipendente del grande magazzino. Marcello e Salvatore inizieranno a progettare le vacanze estive, ma purtroppo saranno costretti a rivedere i loro progetti, in quanto gli affari della caffetteria non andranno nel migliore dei modi.

Nell'appuntamento 152 del 29 settembre finalmente la madre di Anna verrà ritrovata da Don Saverio e la coppia Guarnieri - Conti avrà la possibilità d'incontrarla. Purtroppo la giovane ribadirà ai due coniugi che non ha intenzione di occuparsi della figlia. Nel frattempo Salvatore e Marcello dovranno trovare un'idea per risollevare la situazione economica della caffetteria.

In loro aiuto accorrerà Laura, che suggerirà loro un modo per avere maggiori profitti.

Federico continuerà a non capacitarsi del tradimento di Luciano nei confronti di Silvia e soprattutto non si capaciterà di come quest'ultima possa subire passivamente. Il giovane avrà un confronto con Clelia e in seguito inizierà a sospettare che anche la madre, in precedenza, possa aver tradito il proprio coniuge.

Sembra che per il fratello di Nicoletta sia difficile trovare un po' di serenità.

Federico Cattaneo prenderà una decisione drastica

Le Anticipazioni Tv dell'episodio 153 del 30 settembre rivelano che Federico, ormai venuto a conoscenza dei reciproci tradimenti dei suoi genitori, esigerà un confronto. Nel frattempo Clelia, sentendosi in colpa per la tensione di casa Cattaneo, avrà un crollo nervoso. Marta non si arrenderà per quanto riguarda la possibilità di tenere la neonata e suo marito avrà un nuovo confronto con la madre Daniela, che però sarà ferma nella sua scelta di non occuparsi di Anna.

Marcello e Salvatore, con l'aiuto degli amici, cercheranno di mettere a punto la nuova idea per risollevare le finanze della loro attività, ma ci saranno degli imprevisti.

Per quanto riguarda Roberta, la ragazza subirà una forte delusione amorosa. Federico infatti, sfiduciato da quanto appresso dai genitori, deciderà d'interrompere la relazione con la Venere del Paradiso.

Nell'appuntamento 154 del 1° ottobre, Ludovica ascolterà una conversazione tra Agnese e Gabriella, in cui le due donne parlano del ritorno di Nicoletta a Milano. La figlia di Flavia ne parlerà con Cosimo, facendosi promettere da quest'ultimo di non farne parola con Riccardo. Intanto Vittorio verrà a conoscenza della drammatica storia di Daniela, la quale resterà turbata dal fatto che la coppia, per ragioni legali, non possa adottare la neonata. La ragazza deciderà di tenere, almeno momentaneamente, la bambina con sé e di farla battezzare scegliendo Vittorio e Marta come padrini.

Daniela, però, non si presenterà in chiesa.

Nell'episodio 155 de Il paradiso delle signore Nicoletta tornerà a Milano

Nell'episodio 155, l'ultimo della settimana, Amato e Barbieri scopriranno di non aver ottenuto i permessi per mettere a punto la loro idea, ovvero quella di tenere il bar aperto anche la sera. Cosimo, sentendosi in colpa per aver rivelato mesi prima alla contessa il piano di fuga di Riccardo e Nicoletta, tradirà la promessa fatta Ludovica e riferirà a Riccardo del ritorno imminente della madre di Margherita.

Daniela spiegherà ai proprietari del Paradiso la ragione della sua fuga nel giorno previsto per il battesimo di Anna. La famiglia Cattaneo, in un clima di tristezza e sfiducia, ritroverà a cena un ospite inatteso: si tratterà di Nicoletta.