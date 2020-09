Nella casa del Grande Fratello Vip 5 stanno continuando ad accadere fatti che destano molto scalpore. Fausto Leali potrebbe rischiare la squalifica per alcune frasi relative a vita e opere del duce Benito Mussolini, situazione che la regia del GF non è riuscita a censurare per tempo. La produzione è riuscita invece a evitare gran parte dei commenti della contessa Patrizia De Blanck relativamente alla vittoria, avvenuta in passato all'Isola dei Famosi, dell'attore Walter Nudo.

Fausto Leali e le frasi su Benito Mussolini

Uno dei concorrenti più rappresentativi del Grande Fratello Vip 5, Fausto Leali, potrebbe essere escluso a breve dal Reality Show.

Le frasi del cantante su Benito Mussolini potrebbero costringere la produzione del GF Vip a prendere una decisione davvero clamorosa. Il 75enne ha pronunciato parole molto discutibili su un argomento molto spinoso come quello relativo al duce e al fascismo. "Mussolini ha fatto delle cose per l'umanità ma poi è andato con Hitler", è stata questa una delle esternazioni che ha fatto discutere e che la regia, probabilmente distratta, non ha fatto in tempo a oscurare. "Hitler era un fan di Mussolini", sono state queste le ultime parole del cantautore prima che l'inquadratura passasse ad altre immagini e ad altri concorrenti. Alcuni concorrenti hanno anche commentato in maniera positiva le frasi pronunciate da Fausto Leali.

Un altro episodio considerato certamente scottante per gli autori ha visto protagonista la contessa Patrizia De Blanck. La donna si sta mettendo in mostra per alcune rimostranze e per un linguaggio a dir poco censurabile. La contessa appena entrata ha preso immediatamente a parolacce l'influencer Tommaso Zorzi, reo di aver scritto un articolo contro di lei, e poi ha espresso giudizi non proprio lusinghieri nei confronti di Alba Parietti.

La De Blanck stavolta stava per andare oltre, e per certi versi ci è andata, parlando della vittoria di Walter Nudo all'Isola dei Famosi e di come, secondo la donna, questa sia costata a Lele Mora 50 milioni. Lo scoop lanciato dalla contessa, secondo la quale senza tale azione avrebbe vinto la figlia Giada, è stato subito dopo censurato dalla produzione del reality show.

Probabilmente verranno presi dei provvedimenti e certamente la donna verrà invitata a contenersi maggiormente e a evitare degli 'scivoloni' in futuro. Nel frattempo nella casa del GF Vip si sono succeduti altri accadimenti: sempre De Blanck è stata inquadrata completamente nuda in diretta a Pomeriggio 5 mentre si stava cambiando e Flavia Vento ha preferito abbandonare definitivamente il programma a causa della mancanza dei suoi amici a quattro zampe.