Nei prossimi episodi italiani della soap opera Una vita ci sarà il ritorno di un storico personaggio della seconda stagione. I telespettatori rivedranno Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), che si riaffaccerà nel quartiere di Acacias 38 dopo oltre dieci anni e senza avere al suo fianco la moglie Teresa Sierra (Alejandra Meco).

L’ex commissario troverà alloggio nell’abitazione del suo amico Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), che sarà contento di ospitarlo. Mauro spiegherà la ragione della sua tristezza all’avvocato, visto che oltre a dirgli di aver perso un figlio lo metterà al corrente della dipartita della sua amata a causa di una banda di criminali.

Una vita, spoiler: ritorna Mauro ad Acacias 38

Le anticipazioni spagnole delle puntate che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, svelano che ad Acacias 38 rimetterà piede Mauro San Emeterio. L’ex poliziotto sin da subito dimostrerà di essere diverso, a causa di una tragedia che ha stravolto la sua esistenza. L’ispettore si farà ospitare dal suo caro amico Felipe, e verrà a conoscenza che Celia è deceduta durante la sua assenza. A questo punto l’avvocato farà conoscere a Mauro la sua nuova fidanzata Marcia: in tale circostanza e anche in altre occasioni, l'ex commissario della cittadina iberica anche se sarà felice per il legale troverà qualsiasi scusa per non parlare della sua amata Teresa.

Il giorno seguente al suo arrivo, San Emeterio si farà coraggio per essere sincero con Alvarez Hermoso rivelandogli che il bambino che sua moglie aspettava quando si diedero alla fuga purtroppo è morto alla nascita per via del complicato parto.

Felipe apprende della morte di Teresa Sierra, San Emeterio ha vendicato il decesso della moglie

L’ispettore Mauro continuerà a spiazzare Felipe dicendogli che Teresa dopo aver superato il lutto, era tornata a insegnare a scuola, precisamente nel paese in cui vivevano, quando è passata a miglior vita per mano di alcuni malviventi entrati nella loro abitazione nel corso di una notte.

Inoltre San Emeterio farà sapere all’avvocato di sentirsi in colpa per il decesso della sua dolce metà, poiché se non avesse affrontato i criminali sarebbe ancora viva.

Il poliziotto, non appena Felipe lo conforterà gli dirà tutta la verità, ovvero di aver vendicato la morte di Teresa uccidendo con le sue stesse mani gli assassini della donna. Infine dopo essersi lasciato andare a un disperato pianto, Mauro sottolineerà ad Alvarez Hermoso di essere tornato nel quartiere iberico per riabbracciare i suoi vecchi amici. Sfortunatamente a San Emeterio non farà per niente bene stare ad Acacias 38, per il fatto che ogni luogo gli farà ricordare la sua compianta moglie.