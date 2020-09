Il 7 settembre torna sui teleschermi di Rai 1 Il Paradiso delle Signore, con un finale di quarta stagione ricco di novità. Le anticipazioni della prima puntata della settimana (7-11 settembre) indicano che tutti gli occhi saranno puntati su Agnese Amato, interpretata dall'attrice Antonella Attili. Nel dettaglio, la donna accuserà dei gravi sensi di colpa per non aver dato il biglietto di Salvatore alla stilista Gabriella Rossi.

Il paradiso delle signore, trama 7 settembre: Agnese si confida con Rosalia

La trama de Il paradiso delle signore, riguardante la puntata che verrà trasmessa lunedì 7 settembre sui teleschermi di Rai 1, annuncia imperdibili novità per i fan della soap opera.

Nel dettaglio, Agnese e Salvatore saranno gli indiscussi protagonisti della puntata. La sarta, infatti, inizierà ad avere dei grossi rimorsi di coscienza per non aver dato a Gabriella (Ilaria Rossi) il biglietto che suo figlio le aveva scritto. Per questo motivo la signora Amato deciderà di confidarsi con l'amica Rosalia, la quale rimarrà particolarmente colpita dal suo racconto.

Proprio quest'ultima potrebbe decidere di consegnare la lettera alla Rossi, sebbene non ci sia ancora una certezza in merito. Intanto Salvatore, all'oscuro del piano organizzato dalla madre, sarà molto triste per la fine della storia con la stilista del grande magazzino. Difatti il giovane si convincerà che Gabriella sia rimasta indifferente alle parole lette nella missiva.

Vittorio vuole riappacificare Agnese e Gabriella

Nella puntata del 7 settembre de Il paradiso delle signore, Armando deciderà d'invitare Salvatore a casa sua per tentare di riportargli il sorriso sulle labbra. In questo frangente il capo magazziniere si rivelerà di fondamentale importanza per tutto il resto della famiglia.

Inoltre tutti gli occhi saranno puntati su Ludovica, la quale continuerà a portare avanti il suo piano pieno di menzogne. La donna, infatti, accetterà di aiutare Riccardo a far ricongiungere Angela col piccolo Matteo.

Nel frattempo i rapporti tra Agnese e Gabriella saranno ancora tesi per via dei problemi amorosi legati a Salvatore.

Di conseguenza Vittorio (Alessandro Tersigni) farà in modo che le due donne lavorino insieme a un'iniziativa di beneficenza. Infine Cosimo sarà sempre più deciso a conquistare il cuore di Gabriella. Delfina arriverà al Circolo per consegnare al figlio un prestigioso anello di famiglia, affinché il ragazzo possa chiedere in moglie la stilista.

In attesa di vedere la puntata in televisione, si ricorda che la soap opera è visibile in contemporanea streaming o on demand sul sito RaiPlay.