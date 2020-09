Nuovo appuntamento con le notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV tra le più seguite in questo momento in televisione. Gli spoiler della nuova puntata trasmessa il 5 settembre su Canale 5 svelano che Deren apparirà molto gelosa del nuovo incarico di Sanem. Aylin Yuksel, invece, avrà paura di finire nei guai per spionaggio industriale, tanto da chiedere aiuto a Emre.

DayDreamer - Le ali del sogno, anticipazioni 5 settembre: Deren invidiosa di Sanem

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer - Le ali del sogno in programma sabato 5 settembre dalle ore 14:30 su Canale 5 annunciano importanti novità.

In dettaglio, Deren sarà invidiosa dell'incarico offerto a Sanem. La direttrice creativa, a questo punto, deciderà di mettere la giovane in difficoltà durante la presentazione dello spot pubblicitario della Compass Sport. Nel corso della riunione Ceyda apparirà molto interessata a fare breccia nel cuore di Can, tanto da tentare di avere un appuntamento con lui sfruttando le loro passioni in comune.

Ma il maggiore dei Divit proporrà a tutti i dipendenti della Fikri Harika di andare a cena insieme, se alla fine l'invito non fosse recepito solo dall'Aydin. A tal proposito, i due giovani trascorreranno una cena in riva al mare all'insegna del romanticismo. Ceycey, invece, riuscirà a dichiararsi ad Ayhan se il loro primo appuntamento non si concludesse nel verso giusto.

Il pubblicitario, infatti, darà alle fiamme il tavolo del ristorante durante una goffa dichiarazione d'amore alla sorella di Osman. Infine i clienti dell'esercizio pubblico si faranno prendere dal panico.

Aylin teme di finire in carcere

Nella puntata del 5 settembre di DayDreamer Can ed Emre faranno finalmente la pace.

Proprio quest'ultimo assicurerà al fratello maggiore di aver rotto per sempre con Aylin nonostante continui a cercarlo. A tal proposito, la darklady cercherà di convincere il contabile a recuperare la telecamera che aveva introdotto alla Fikri Harika per spiare le mosse del fotografo. La Yuksel, infatti, temerà di finire in carcere qualora venisse scovata dal maggiore dei Divit.

Nonostante sia inizialmente contrario, Emre si recherà all'agenzia pubblicitaria per recuperare la videocamera di sorveglianza, se non venisse preso con le mani nel sacco da Sanem.

Nel frattempo Can si opporrà alla decisione di Enzo Fabbri di volere il profumo di Sanem in esclusiva. Al termine di un violento litigio, il fotografo restituirà la quota azionaria con gli interessi all'imprenditore francese, usata per salvare la Fikri Harika dalla bancarotta. Infine Mevkibe penserà di aprire una biblioteca nel suo quartiere, entrando in disaccordo con la rivale Aysun.