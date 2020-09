C'è grande attesa per il ritorno in tv di Uomini e donne, che a partire dal prossimo 7 settembre sostituirà Daydreamer nel pomeridiano di Canale 5. Circa il rinnovato format, per il quale il 27 agosto si è tenuta la prima registrazione, sono state divulgate in rete diverse indiscrezioni. Come quelle emerse in questi giorni su Sophie Codegoni, finita al centro del Gossip nelle ultime ore per la sua età anagrafica.

Quest'ultima, stando a quanto ha anticipato di recente Very Inutil People, sarebbe in procinto di salire al trono di Uomini e donne per trovare l'amore: Maria De Filippi l'avrebbe di fatti ribattezzata "la tronista più giovane di sempre".

La stessa fonte, però, in queste ore, ha rettificato quanto riportato in origine sul conto della bionda promessa del dating-show, gettando ombre sulla sua reale età. Se in origine il sito l'aveva presentata come tronista 18enne nonché più giovane nella storia di Uomini e donne, ora Very Inutil People sospetta che Sophie non abbia compiuto la maggiore età di recente ma che sia addirittura prossima ai 19 o 20 anni, cosa che le farebbe perdere lo scettro di tronista più giovane di sempre.

Uomini e donne, è mistero sulla vera età anagrafica di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, stando alle anticipazioni dei prossimi appuntamenti di Uomini e donne, sarà una dei nuovi volti del format condotto e prodotto da Maria De Filippi.

Secondo delle indiscrezioni che Very Inutil People ha riportato sul suo conto, tuttavia, la giovane residente nel Milanese potrebbe non aver raggiunto la maggior età da poco. Questo a differenza di quanto era stato riportato qualche giorno fa dalla stessa fonte. Sophie potrebbe quindi essere prossima al compimento dei 19 o 20 anni.

Ipotesi che, se fosse vera, le farebbe perdere come già accennato il primato di "tronista più giovane nella storia di Uomini e donne" riconosciutole da Maria De Filippi secondo Very inutil people.

Il sito avrebbe scovato diversi dettagli intimi sulla biografia di Sophie dai suoi profili social. Sul profilo Facebook, che ormai la giovane sembra non usare dal 2016 o in alternativa potrebbe aver impostato come profilo privato, è emerso un particolare dettaglio.

Il curioso dettaglio sull'età di Sophie Codegoni

Very Inutil People, nel tentativo di scovare delle indiscrezioni sul conto della neo-tronista, ha scoperto su Facebook che ad una domanda ricevuta su Ask nel 2013 Sophie Codegoni rispose di essere nata il 22 dicembre 2000. Se la data di nascita in questione fosse vera, la Codegoni non avrebbe 18 anni. Bensì avrebbe 19 anni e sarebbe prossima al compimento dei 20 anni perdendo così il sedicente primato di "tronista più giovane nella storia di Uomini e donne".

Sul conto della giovane si sa ancora poco. Residente nel milanese, Sophie lavora allo stato attuale nello showroom dell'influencer Chiara Ferragni come indossatrice. Ma il suo più grande sogno sarebbe quello di vedersi affermata come professionista nello studio dentistico di famiglia.

Uomini e donne pronto a ripartire

Uomini e donne riaprirà i battenti il prossimo 7 settembre e la neo tronista Sophie Codegoni figurerà sin dalla prima puntata. La modella non sarebbe comunque la sola novità del rinnovato dating-show.

Secondo le anticipazioni riportate da Gossip e tv, infatti, a partire da questo mese si assisterà all'accorpamento del Trono Over al Trono Classico. Oltre la Codegoni, nella prima puntata apparirà anche Gemma Galgani. Quest'ultima sta facendo parlare di sé per un presunto lifting a cui si sarebbe sottoposta lo scorso luglio.