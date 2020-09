Novità in arrivo per la programmazione de Il Paradiso delle Signore, la fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che nella settimana dal 21 al 25 settembre subirà delle modifiche riguardanti la messa in onda in prima visione assoluta. In particolar modo, il prossimo lunedì e martedì pomeriggio, la soap opera osserverà due turni di stop: non saranno trasmesse le nuove puntate, ma i fan possono stare tranquilli, perché la messa in onda ritornerà puntuale e precisa a partire da mercoledì 23 settembre.

La programmazione de Il Paradiso delle signore: saltano le puntate del 21 e 22 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle signore, rivelano che il 21 e 22 settembre non verranno trasmessi i nuovi episodi alle 15:55, dato che il palinsesto della rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta subirà dei cambiamenti per fornire tutte le informazioni riguardanti le elezioni Regionali che si terranno il prossimo weekend.

Gli speciali del Tg1 dedicati ai risultati delle elezioni andranno a coprire buona parte del primo pomeriggio di Rai 1, togliendo così spazio alla messa in onda de Il Paradiso delle signore, che tornerà a partire da mercoledì pomeriggio in poi. Del resto questa non è l'unica novità riguardante la programmazione della soap opera, visto che anche oggi, 14 settembre, l'episodio in programma su Rai 1 andrà in onda in anticipo rispetto al previsto.

La messa in onda è in programma alle 15:25 e non alle 15:55 come da tradizione, dato che dalle 16:30 in poi andrà in onda lo speciale 'Tutti a scuola' condotto da Flavio Insinna e Andrea Delogu dedicato al ritorno tra i banchi di scuola di milioni e milioni di studenti italiani.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 25 settembre: Angela parte per seguire suo figlio

Nonostante i cambi di palinsesto, la soap continua a riscuotere un grande successo di ascolti tra il suo pubblico e i primi episodi trasmessi in questa settimana, hanno catturato l'attenzione di oltre 1.6 milioni di fedelissimi spettatori, pari ad uno share che ha superato il muro del 15%.

E i colpi di scena non mancheranno neppure nel corso delle puntate che andranno in onda dal 23 settembre in poi su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che Vittorio Conti deciderà di dedicarsi alla realizzazione di una linea di abiti esclusivi per bambini targata Paradiso, mentre Angela deciderà di lasciare Milano per seguire suo figlio.

La venere partirà per l'Australia con gli Aliprandi, visto che questo sarà l'unico modo per recuperare il tempo necessario con il suo Matteo e non intende lasciarsi scappare questa magnifica opportunità che le è stata concessa dalla vita.