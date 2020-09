Cambio orario in arrivo per Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1 che continua a ottenere dei risultati d'ascolto significativi in daytime. Il prossimo lunedì 21 e martedì 22 settembre, i nuovi episodi non saranno trasmessi nel consueto slot orario che va dalle 15:55 alle 16:45, ma andranno a occupare la fascia orario del primo pomeriggio. La soap, infatti, prenderà il posto di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di attualità e informazione politica condotta da Serena Bortone.

Cambia l'orario de Il paradiso delle signore di lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020

In un primo momento, come riportato dalle guide tv settimanali, la messa in onda de Il paradiso delle signore per il 21 e 22 settembre non doveva essere prevista, dato che a partire dalle 15 ci saranno degli speciali curati dal Tg1 per seguire in diretta i risultati delle elezioni regionali 2020 e del referendum.

Tuttavia nel corso delle ultime ore c'è stato un nuovo cambio di programmazione e alla fine Il paradiso delle signore andrà in onda anche lunedì e martedì, cambiando però orario d'inizio. I nuovi episodi della soap opera con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni verranno trasmessi a partire dalle 14 e fino alle 14:50 circa, così come confermato anche sul profilo ufficiale Instagram de Il paradiso delle signore.

In questo modo, quindi, i nuovi episodi andranno a occupare lo slot orario di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, che per due giorni non verrà trasmesso. A partire da mercoledì 23 settembre, invece, il palinsesto della rete ammiraglia Rai diretta da Stefano Coletta, tornerà ad essere quello "tradizionale".

Da mercoledì 23 settembre la soap tornerà in onda alle 15:55

Alle 14 ritornerà lo spazio informativo di Bortone, dopodiché alle 15:55 verranno trasmessi i nuovi appuntamenti con Il paradiso delle signore, che si preannunciano ricchi di colpi di scena e clamorose novità. In particolar modo gli spoiler della prossima settimana rivelano che per Angela arriverà il momento di iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Dopo aver ritrovato il suo bambino, la donna deciderà di lasciare Milano per poter seguire gli Aliprandi, in procinto di partire per l'Australia. Questo sarà l'unico modo che avrà Angela per ritrovare suo figlio e passare del tempo con lui, provando a recuperare gli anni persi.

Per Umberto, invece, ci saranno dei nuovi risvolti legati al caso di Adelaide e Achille. A villa Guarnieri arriverà una nuova cartolina che porterà la firma della contessa, la quale però desterà non pochi sospetti. Umberto, infatti, si renderà conto che dietro a quel messaggio si cela una richiesta d'aiuto da parte di Adelaide.