Cambio di programmazione per quanto riguarda la messa in onda delle puntate de Il Paradiso delle Signore in prima visione assoluta su Rai 1. A causa delle elezioni, la soap opera non verrà trasmessa nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 settembre.

A comunicarlo è la Rai. Al posto delle puntate Il Paradiso delle Signore verranno mandati in onda speciali e programmi dedicati alle elezioni che si svolgeranno in diverse regioni italiane. Gli episodi riprenderanno invece da mercoledì 23 settembre come sempre alle 15:55 circa.

Il Paradiso delle Signore, sospese due puntate della settimana dal 21 al 25 settembre

In vista delle elezioni, saltano le due puntate della soap previste per lunedì 21 e martedì 22 settembre, come comunicato dalla Rai e dal portale Tv Serial. Il Paradiso delle Signore riprenderà la consueta programmazione a partire da mercoledì 23 settembre. Nella puntata in questione, ampio spazio verrà riservato a Marta e Vittorio, alle prese con l'avventura di neo genitori. La gioia di Conti sarà tale da pensare a una linea d'abbigliamento dedicata all'infanzia da inserire al grande magazzino. Angela invece coglierà al volo la possibilità di partire per l'Australia, in modo da stare accanto al piccolo Matteo.

Questo però, vuol dire stare lontano da Federico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore nuove puntate 23 e 24 settembre su Rai 1

Umberto continuerà a indagare sul conto di Achille, scoprendo un retroscena inquietante sul suo factotum: Ravasi è un medico che ha sempre agito in modo meschino. Stando alle anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore di mercoledì, Angela darà una toccante lettera a Riccardo prima di partire per l'Australia.

La mancanza di Angela si farà sentire al Paradiso delle Signore e Clelia inizierà a pensare a una sostituta. Intanto, Ludovica tremerà quando alla prova del suo abito da sposa, Agnese si accorgerà che la pancia non è cresciuta: il suo segreto sulla finta gravidanza sta per venire a galla.

Il messaggio in codice di Adelaide

Nella puntata Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 25 settembre, Federico comincerà a intuire che tra Clelia e Luciano ci sia molto di più di una semplice amicizia. Accettare la realtà non sarà affatto semplice. Infine Umberto, rileggendo con attenzione il telegramma di Adelaide, avrà un'intuizione: quelle poche righe nascondono un disperato messaggio d'aiuto in codice della contessa. Guarnieri passerà all'azione, sperando di poter salvare in tempo la donna che ama dalle grinfie di Ravasi, un uomo senza scrupoli che nasconde ancora molti segreti.