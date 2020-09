Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 21 a venerdì 25 settembre ci saranno diverse novità. In particolare, Serena continuerà a essere ancora molto turbata dal risultato dell'udienza per la separazione con Filippo, mentre Patrizio riceverà una brutta delusione da Max Peluso.

L'udienza per la separazione di Serena e Filippo avrà diverse conseguenze

Giulia riceverà un'altra telefonata dal suo truffatore, però non sporgerà denuncia, ritenendo che comunque quest'ultimo non pagherà per quanto le ha fatto. Intanto, arriverà il giorno dell'udienza per Serena e Filippo che comporterà diverse conseguenze per entrambi.

Intanto, Modica andrà in commissariato per spiegherà la sua versione dei fatti.

Giulia Poggi proverà in tutti i modi ad aiutare e sostenere Serena Cirillo ma servirà a poco. Infatti, la giovane sarà sempre più stressata a causa delle vicende legate alla sua separazione con Filippo. Nel frattempo, Diego raccoglierà tutte le testimonianze dei vari rider della città.

Intanto, Patrizio a causa dell'imminente arrivo di Max Peluso sarà in ansia e quindi Samuel sarà costretto a lavorare di più. Dietro l'angolo però ci potrebbe essere una spiacevole sorpresa per il giovane cuoco.

Poco dopo, Marina avrà un confronto molto teso con Lara e non saprà più se portare avanti l'importante lavoro del magnate russo, temendo sia troppo rischioso.

Intanto, Leonardo le proverà tutte con Serena, la quale nel frattempo aspetterà i risultati del test. Successivamente, Patrizio riceverà una brutta delusione da Peluso, resterà da vedere comunque se riuscirà a mettere da parte l'orgoglio per fare lavoro di squadra.

Leonardo cercherà un confronto con la ex di Filippo

Infine, Marina dovrà decidere insieme a Ferri e Fabrizio riguardo al lavoro del magnate russo, ma un colpo di scena improvviso cambierà le carte in tavola. Nel mentre, Serena avrà la risposta del test che avrà effettuato e sfogherà tutte le proprie frustrazioni con Giulia.

Intanto, Leonardo vorrà vedersi con la ex di Filippo per avere un confronto. Renato invece sarà molto preoccupato per suo figlio, il quale riceverà una notizia che potrebbe turbarlo ancor di più.

Non rimane che aspettare la messa in onda delle puntate della prossima settimana per scoprire ulteriori novità. Intanto, chi non avesse avuto la possibilità di rivedere tutti gli episodi di Un posto al sole durante la messa in onda su Rai 3 potrà recuperarli in qualsiasi momento, mediante la piattaforma gratuita di Rai Play.