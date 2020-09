Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sono colme di colpi di scena. Tutto ruoterà attorno al matrimonio di Riccardo e Ludovica. Quest’ultima confesserà a sua madre come è riuscita a far suo il giovane Guarnieri, mentre il ragazzo trascorrerà una notte infuocata con Nicoletta. Federico sarà disposto a perdonare Luciano a una condizione, mentre la sua ex fidanzata si lascerà coccolare da Marcello. Gabriella, dopo aver chiarito con Salvatore, accetterà l’anello di fidanzamento di Cosimo. Tutto questo accadrà nelle puntate che andranno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre su Rai 1.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: Marta e Vittorio si arrendono

Dopo il confronto con Daniela, Marta e Vittorio si arrenderanno all'idea di non poter diventare più i genitori della piccola Anna. I coniugi Conti cercheranno di riprendere in mano la loro vita, ma la mancanza della bambina si farà sentire più forte che mai.

Cosimo organizzerà una cena per far conoscere Gabriella ai suoi genitori. Nicoletta, invece, andrà al Grande Magazzino milanese per fare una sorpresa alle sue amiche. Sarà così che la donna rivedrà Riccardo e l’imbarazzo tra i due sarà palpabile. Più tardi, il figlio di Umberto deciderà di andare a trovare la sua ex per riabbracciare la piccola Margherita. Nicoletta, però, si mostrerà fredda e distante, anche se dentro di sé ancora proverà dei profondi sentimenti per il giovane Guarnieri.

Flavia torna a Milano

Flavia tornerà a Milano per essere presente al matrimonio della figlia Ludovica. Dopo aver saputo che Nicoletta è tornata a vivere in casa Cattaneo, la signora Brancia andrà a trovare Silvia per intimarla di tenere lontana la madre di Margherita dal suo futuro genero. Nel frattempo, una telefonata avvertirà Riccardo che suo padre e sua zia torneranno presto dall'America.

Cosimo cercherà di recuperare il rapporto con il suo amico Riccardo il quale, dopo diversi chiarimenti, lo perdonerà. Riccardo avrà un altro chiarimento: incontrerà di nuovo Nicoletta che gli confesserà che cosa è successo con Cesare. I due capiranno di amarsi ancora.

Riccardo tradisce la sua promessa sposa

Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore delle puntate che andranno in onda su Rai 1 fino a venerdì 9 ottobre rivelano che Roberta, dopo aver archiviato la storia con Federico, si avvicinerà molto a Marcello. Il fratello di Angela sarà al settimo cielo per questo avvicinamento e la ricoprirà di attenzioni. Ludovica confesserà a sua madre di aver inscenato una finta gravidanza per sposare Riccardo, ma Flavia non sarà d’accordo con questa messinscena. Nonostante tutto, la donna prometterà alla figlia di starle sempre accanto. Nicoletta, nel frattempo, si presenterà in Villa Guarnieri per vedere Riccardo e i due si lasceranno travolgere dalla passione.

Tutto questo succederà la notte prima del matrimonio del giovane Guarnieri.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Gabriella accetta l'anello di fidanzamento di Cosimo

Gabriella, dopo vari ripensamenti, accetterà l'anello di fidanzamento di Cosimo e riuscirà finalmente a chiarirsi anche con Salvatore. Umberto e Adelaide torneranno a Milano giusto in tempo per il matrimonio di Riccardo. Ludovica farà un passo falso che non sfuggirà agli occhi attenti di Riccardo il quale, sentendosi preso per i fondelli, maschererà il suo inganno. Dopo aver mandato all'aria le sue nozze, Riccardo si precipiterà da Nicoletta con l’intenzione di vivere con lei e la piccola Margherita.

Il destino, però, non sarà benevolo con i genitori di Margherita: Riccardo e Nicoletta non potranno stare insieme fino all'annullamento del matrimonio di lei alla Sacra Rota.

E così i due piccioncini decideranno di trasferirsi a Parigi e di vivere insieme. Umberto e Adelaide benediranno la loro unione, ma una telefonata dagli Stati Uniti li farà sprofondare nell'abisso. Mentre Federico dirà a Luciano che lo perdonerà solo se lascerà Clelia, Armando confesserà i suoi sentimenti ad Agnese.