Mualla rischierà il carcere nella seconda stagione di Tradimento. La polizia scoprirà che ha seppellito segretamente Behram e sospetterà che sia stata lei a ucciderlo. La arresterà proprio nel momento in cui Oylum e Kahraman diventeranno marito e moglie.

Behram muore, ma Mualla nasconde tutto

Sarà una sera come tante a casa di Mualla, quando l'infermiera che si occupa di Behram correrà subito da lei per darle una brutta notizia: suo figlio è morto. Il cuore non è riuscito a reggere una serie di complicazioni e non resta altro da fare che dichiararne la morte.

Mualla sarà molto lucida, nonostante la notizia appena ricevuta e penserà alle conseguenze che potrebbe portare la morte di Behram nella sua vita.

Oylum potrebbe decidere di andarsene via e con lei se ne andrebbe anche Can, cosa che Mualla non potrebbe sopportare, così deciderà di nascondere la morte del figlio. Dirà a tutti che, in Svizzera, ha trovato un medico che potrebbe svegliare Behram dal coma vegetativo. In casa tutti assisteranno al trasferimento di Behram in ambulanza. In realtà, il ragazzo verrà trasferito in una delle residenze della famiglia Dicleli.

Mualla seppellisce Behram in segreto

In questa residenza, verrà celebrato il funerale di Behram. Presenzieranno solo Mualla e i domestici della casa.

Dopodiché, si procederà con la sepoltura, che avverrà in giardino.

Mualla tornerà a Istanbul come se nulla fosse successo e penserà solamente a portare a termine un altro suo piano: far sposare Oylum con Kahraman, solo così Can potrebbe rimanere nella sua casa. Il suo sogno si realizzerà, perché Kahraman farà la proposta a Oylum e lei risponderà "sì".

Ci sarà solo un "piccolo" intoppo burocratico: Oylum legalmente è ancora sposata con Behram, ma Mualla farà da rappresentante legale al figlio durante l'udienza per il divorzio e Oylum potrà sposarsi per la seconda volta.

La polizia interrompe il matrimonio: Mualla arrestata con l'accusa di omicidio

Sarà una cerimonia molto intima che si terrà a casa di Mualla.

Ci sarà tutta la famiglia, pronta a festeggiare i neo sposi che, davanti a un funzionario, diventeranno marito e moglie. La festa non farà nemmeno in tempo a iniziare, che verrà bloccata dalla polizia: devono portare subito Mualla in commissariato.

Visto anche il suo ruolo di giudice, Nazan chiederà ai poliziotti perché vogliano portare via la zia, ma non si sbilanceranno. Dopo diverse insistenze, i poliziotti saranno costretti a dire: "La signora Mualla deve seguirci perché ha ucciso e seppellito suo figlio Behram". Kahraman non vorrà crederci: "Mio cugino è ricoverato in Svizzera, diglielo zia, questa storia è pazzesca".

Mualla, però, si girerà verso il nipote e lo guarderà dritto negli occhi: "La polizia ha ragione: Behram è morto improvvisamente e l'ho seppellito di nascosto". Una rivelazione che lascerà tutti basiti.