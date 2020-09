Il Paradiso delle Signore tornerà il 7 settembre dopo la lunga pausa dei mesi scorsi. Nella puntata di giovedì 10 settembre Roberta vorrebbe fare pace con Federico, ma l'orgoglio le impedirà di chiedergli scusa. Intanto Luciano scoprirà l'inganno subito da sua moglie e Clelia e ne sarà molto deluso. Infine Riccardo penserà a una soluzione per avvicinare Angela a suo figlio Matteo, ma non tutto andrà come sperato.

Nella puntata di giovedì 10 settembre, Silvia parlerà con Federico

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore, della puntata di giovedì 10 settembre, raccontano che tra Roberta e Federico ci sarà ancora distacco.

Dopo la reazione del giovane scrittore nel vedere la venere con Marcello, la ragazza sarà dispiaciuta per la situazione creatasi, ma sarà restia a chiedergli scusa. Silvia proverà a far ragionare suo figlio e a convincerlo a tornare da Roberta. Intanto al Paradiso si dovrà far fronte a un piccolo imprevisto: la donazione prevista sul sagrato della chiesa sarà sposata davanti al grande magazzino. A causa di un guasto alle tubature, infatti, Don Saverio sarà costretto a svolgere l'iniziativa lontano dalla chiesa. Armando e il parroco saranno ancora una volta costretti a confrontarsi e la tensione tra i due sarà tutt'altro che superata.

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore raccontano che Armando si confronterà con Don Saverio

Le anticipazioni della puntata di giovedì 10 settembre de Il paradiso delle signore rivelano che Riccardo troverà una soluzione per Angela. Il giovane Guarnieri proporrà al padre adottivo del piccolo Matteo di assumere la ragazza come baby sitter e portarla con sé in Australia.

Per la signorina Barbieri sarebbe un'ottima occasione per trascorrere del tempo con suo figlio senza dare nell'occhio, ma le cose non andranno come sperato. Il padre di Matteo, infatti, rifiuterà categoricamente la proposta di Riccardo Guarnieri. Intanto a casa Amato si prepareranno dei cestini per la vendita ai passanti del corteo.

La proposta di Laura sarà dunque ben accolta da Agnese e Salvatore.

Infine per Luciano arriverà una grossa delusione. Il ragioniere verrà a conoscenza della verità sul finanziamento per l'operazione di Federico. Quando Cattaneo capirà di essere stato ingannato da Silvia in accordo con Clelia, sarà molto deluso, soprattutto nei confronti della capocommessa. Luciano vivrà come un vero e proprio tradimento il comportamento della sua amante, che fino a quel momento aveva creduto sempre sincera.

L'appuntamento con Il paradiso delle signore è dal lunedì al venerdì, su Rai 1, alle 15:40. Su RaiPlay, inoltre, sono a disposizione tutti gli episodi andati in onda fino a oggi.