Quest'anno Real Time compie il suo decimo anniversario e si prepara ad affrontare una stagione ricca di eventi, ma caratterizzata dalla messa in onda di programmi che hanno fatto la storia della rete, come Bake Off Italia. Il cooking talent dedicato ai pasticceri amatoriali ritorna in onda venerdì 4 settembre a partire dalle 21:20 e i protagonisti dello show hanno deciso di festeggiare questo nuovo inizio sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

Benedetta Parodi al timone dell'ottava edizione

Sarà una stagione particolare quella di Bake Off Italia, visto che la produzione del programma è andata incontro a diverse restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, ma per il pubblico le sorprese saranno sempre dietro l'angolo.

Anche questa nuova edizione (arrivata alla numero otto) verrà condotta da Benedetta Parodi, che sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni (nel numero del 1° settembre) racconta come si è evoluta la situazione all'interno del set: "Avevamo le mascherine e mantenevamo la distanza di sicurezza sul set e fuori, ma per il resto l'abbiamo vissuta normalmente. Giusto i concorrenti non si abbracciavano più nei momenti di gioia e dolore". La conduttrice promette dei "colpi di scena", soprattutto per quanto riguarda il meccanismo delle prove. Inoltre si è soffermata sull'arrivo del nuovo giudice, Csaba Dalla Zorza: "Mi ha fatto piacere il suo arrivo. Fra donne sul set hai modo di chiacchierare e confrontarti".

Damiano Carrara: 'In tv vedrete qualche scherzo mio e di Ernst Knam'

Anche i giudici di Bake Off Italia hanno raccontato qualche anticipazione in merito alla nuova stagione. Come Damiano Carrara, che per quest'anno promette tanti scherzi insieme al maestro Ernst Knam: "Una giornata di riprese è lunga e ci sono tanti tempi morti, così io ed Ernst 'si fa i bischeri'.

Stavolta qualche scherzo lo vedrete in tv". Il ruolo di Clelia D'Onofrio, invece, cambiare un po': "Da quest'anno racconterò in ogni puntata la storia di una torta, ma resto sempre un giudice".

Csaba Dalla Zorza, approderà per la prima volta sotto il tendone di Bake Off Italia nella vesta di giudice.

Dal 2018 una garanzia all'interno di Cortesie per gli ospiti (altro show di successo di Real Time, che dal 31 agosto ha ripreso la messa in onda con la tredicesima edizione), definisce il suo giudizio all'interno del cooking talent "meno intransigente", cercando di condirlo "con una punta d'ironia quando è possibile e un occhio chiuso quando serve".

La terza puntata del programma interamente dedicata al compleanno di Real Time

I festeggiamenti per il decimo compleanno di Real Time, però, non finiranno qui. Come annunciato dal direttore di rete Gesualdo Vercio sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, la terza puntata di Bake Off Italia sarà dedicata a questo importante anniversario. Le torte delle tre prove saranno a tema e alla festa parteciperanno tantissimi volti noti della rete.

Alcuni protagonisti del cooking talent, inoltre, saranno presenti nel palinsesto con altri programmi. Oltre a Csaba Dalla Zorza con Cortesie per gli ospiti, Ernst Knam tornerà con una nuova edizione de Il re del cioccolato. Al momento non è dato sapere l'effettiva data della messa in onda, ma sono già state registrate tre puntate, poi c'è stato lo stop forzato a causa della Covid-19: in cantiere ce ne sono ancora cinque. Damiano Carrara, invece, tornerà a girare l'Italia insieme a Katia Follesa per registrare la quarta stagione di Cake Star.