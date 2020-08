La soap opera spagnola Una vita continua a riservare numerose sorprese al pubblico. Nel corso degli episodi in programmazione in Spagna da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 2020, Antonito Palacios temerà per la vita di Lolita Casado. Sfortunatamente le condizioni di Salute di quest’ultima si aggraveranno e i dottori saranno sempre meno ottimisti.

Felipe Alvarez Hermoso invece sarà in procinto di andarsene via dal quartiere dopo aver avuto un duro confronto con la moglie Genoveva Salmeron.

Una vita, trame Spagna: Antonito pentito, Felipe deciso a lasciare il paese

Nelle puntate in onda sull’emittente televisiva la 1 Tve dal 31 agosto al 4 settembre 2020, Felipe dopo aver parlato con Casilda parteciperà alla messa dedicata a Marica e organizzata da sua moglie.

Intanto Lolita verrà sottoposta a numerosi esami in ospedale, invece Antonito, assalito dai sensi di colpa, farà sapere a Miguel e Liberto in che modo la sua amata ha scoperto il suo tradimento con Natalia.

Nel contempo Alvarez Hermoso sarà gentile nei confronti della consorte, facendola illudere: in particolare Genoveva spererà di riconciliarsi con il marito. A questo punto l’avvocato chiarirà a Salmeron che il loro matrimonio è finito. Intanto la salute di Lolita peggiorerà ulteriormente. Carmen vieterà ad Antonito di andare a trovare la moglie in ospedale, su richiesta della nuora.

In seguito Liberto inizierà a sospettare che José stia nascondendo qualcosa e Rosina farà delle indagini. Miguel continuerà a tormentare i suoi nonni facendogli delle domande impertinenti.

A un certo punto il primogenito di Ramon, credendo che Lolita stia dormendo, le dichiarerà il suo amore. Antonito dopo aver trovato tra gli effetti personali della moglie un biglietto che Aurelio gli aveva dato, crederà che faccia parte della trappola che gli è stata fatta.

Felipe deciderà di lasciare Acacias 38 senza una data di ritorno, per andare a trovare Tano.

Genoveva, quando saprà della partenza dell’avvocato, lo saluterà e gli farà intendere di amarlo ancora nonostante tutto.

I Palacios nascondono a Lolita la verità sulla sua salute, Bellita, Susana e Rosina vengono spiate

Intanto Antonito esigerà di ricevere delle spiegazioni da Aurelio riguardo alla nota che ha inviato a Lolita: in tale circostanza il fratello di Natalia minaccerà il deputato.

Lo strano atteggiamento di Rosina susciterà la curiosità di Liberto, mentre Miguel farà pressioni su Alodia per non far sapere a nessuno che Bellita è viva. La sintonia tra Genoveva e Aurelio non passerà inosservata, mentre Natalia chiederà aiuto ad Anabel per essere intervistata con Antonito. I Palacios decideranno di non far sapere a Lolita che la sua malattia è irreversibile. Quest’ultima intanto sarà contenta quando il medico le dirà che tra pochi giorni potrà tornare a casa. Aurelio cercherà di sollevare il morale della sorella, dopo averla vista triste per via del suo allontanamento da Antonito.

Successivamente Susana e Rosina, anche se saranno preoccupate per Bellita, non avranno paura nonostante abbiano visto un ragazzo misterioso.

Nel frattempo quest’ultima vorrà far sapere a tutti di essere viva, invece Sabina - dopo aver temuto che la lettera di Roberto non serva per far scagionare Miguel - vorrà dare un ultimatum al marito.

Jacinto sarà sconvolto quando saprà che Indalecia è rimasta in città, mentre Rosina verrà a conoscenza dell’imminente appuntamento di Genoveva e Aurelio. Lolita avrà un incontro abbastanza teso con Antonito, invece un uomo spierà Rosina e Susana mentre saranno in compagnia di Bellita. Infine Genoveva si sforzerà di avere dei buoni rapporti con Aurelio.