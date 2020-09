Il Paradiso delle Signore non si ferma e per il 22 settembre andrà in onda alle 14.00 per fare spazio alle elezioni. Nella puntata di martedì, si sentirà la mancanza di Angela e gli amici si stringeranno attorno a Marcello. Inoltre, Umberto farà un'altra scoperta su Ravasi e questa volta riguarderà la sua ex moglie. Roberta arriverà finalmente ad una decisione sulla sua vita sentimentale, ma la sua scelta non sarà Marcello. Infine, Agnese e Gabriella potrebbero sospettare della finta gravidanza di Ludovica.

Martedì 22 settembre al Paradiso partirà la nuova linea di Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di martedì 22 settembre raccontano che sarà una puntata all'insegna della nostalgia.

Angela partirà per l'Australia e per lei sarà l'inizio di una nuova vita, finalmente accanto a suo figlio come desiderava. A Milano, però, tutti sentiranno la sua mancanza, sia al lavoro che nella vita di tutti i giorni. Al Paradiso, ad esempio, le commesse guarderanno l'armadietto vuoto e non potranno fare a meno di pensare anche all'aspetto lavorativo che la partenza scombussolerà. Infatti, al grande magazzino, resterà un posto vuoto da coprire, ma Clelia in questo senso rassicurerà le ragazze. La capocommessa comunicherà il suo intento nel cercare subito una Venere che possa sostituire Angela al lavoro in negozio. Nel frattempo, anche per Marcello si farà sentire la tristezza per la partenza di sua sorella.

Marcello soffre per la partenza di Angela e per Roberta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda martedì, 22 settembre, rivelano che Salvatore si impegnerà a tirare su di morale il suo amico e collega. Nonostante le sue pene damore, il giovane siciliano farà capire a Marcello che potrà contare sempre su di lui.

Barbieri, purtroppo, oltre alla mancanza della sorella dovrà affrontare la delusione ricevuta da Roberta. La ragazza infatti, prenderà una decisione sulla sua vita sentimentale e non sarà a favore del giovane barista. Nel frattempo, al Paradiso, il lavoro procederà senza sosta e arriverà il momento della prova dell'abito da sposa per Ludovica.

La ragazza rischierà di essere smascherata da Agnese e Gabriella quando le donne la aiuteranno ad indossare il vestito.

La linea per bambini ideata da Vittorio comincerà già a prendere forma. Il tessuto per questo nuovo progetto sarà realizzato dalle mani esperte di Maria che in questo modo comincerà ad acquistare fiducia nelle sue capacità e nel futuro. Infine, Umberto Guarnieri continuerà le sue indagini sul conto di Achille Ravasi. Il commendatore andrà a fondo e questa volta scoprirà un particolare sconvolgente sulla ex moglie del nuovo consorte di sua cognata.