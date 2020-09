DayDreamer subirà l'ennesimo cambio di programmazione su Canale 5. Per la soap opera turca sembra non esserci pace nel palinsesto della rete ammiraglia e dopo la cancellazione in daytime, arriverà anche la sospensione nel weekend, dove aveva trovato 'alloggio' in queste settimane. Già a partire da questa domenica 20 settembre non ci sarà più spazio per le nuove puntate nel daytime domenicale e così sarà anche la settimana successiva.

Cambio programmazione per DayDreamer: la soap cancellata anche dal weekend di Canale 5

Da sabato 26 settembre, infatti, non ci sarà più la doppia puntata di DayDreamer alle 14.10 così come sparirà anche l'appuntamento domenicale, che settimana scorsa aveva sfidato (e tenuto testa) agli ascolti di Domenica In condotta da Mara Venier.

Can Yaman, quindi, pur essendo un vero e proprio campione dal punto di vista auditel dovrà rinunciare alla sua presenza nel palinsesto di Canale 5, ma non si esclude che i vertici del Biscione stiano studiando una nuova programmazione per poter trasmettere le restanti puntate di questa serie che ha entusiasmato il pubblico per tutta l'estate.

Di sicuro questa nuova sospensione non renderà felici i numerosi fan di DayDreamer - Le ali del sogno, curiosi di scoprire quello che succederà nel corso delle nuove puntate che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5. E le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena riguardanti la love story tra Can e Sanem.

Il fotografo, infatti, deciderà di compiere un passo molto importante nei confronti della sua amata al punto da chiederle di diventare sua moglie e quindi di unirsi in matrimonio.

Una proposta che in un primo momento renderà contentissima la bella Sanem, la quale però non sa che prima dovrà affrontare l'ennesima dura sfida che la terrà lontana dal suo amato e che la porterà a prendere una dura decisione.

Le anticipazioni turche di DayDreamer: Can vuole sposare Sanem ma lei rifiuta la proposta di nozze

Can, infatti, avrà un durissimo scontro con Fabbri che culminerà con una violenta scazzottata. L'imprenditore senza pensarci su due volte deciderà di denunciare il fotografo che si troverà in seri guai con la giustizia.

Can finirà in prigione per l'aggressione nei confronti di Enzo Fabbri e dovrà scontare la sua pena.

Un forte colpo per Sanem che proverà a fare il possibile per farlo uscire dal carcere, al punto da dover accettare l'ennesimo ricatto travestito da 'proposta' di Fabbri. Quest'ultimo, infatti, le chiederà di dargli la formula del profumo che la ragazza ha messo a punto con il fotografo e in cambio ritirerà la denuncia e di conseguenza farà in modo che Divit esca di prigione.

Gli spoiler di DayDreamer rivelano che Sanem, seppur a malincuore, deciderà di accettare ma non avrà il coraggio di dire la verità al fotografo. E quando quest'ultimo tornerà da lei con l'anello ufficiale per la proposta di matrimonio, lei sarà costretta a dire no.

Il peso del segreto la porterà a prendere questa drastica scelta e di conseguenza Can comincerà a nutrire dei fortissimi dubbi sulla sincerità del sentimento di Sanem.

E così sui due protagonisti della serie si abbatterà l'ennesimo momento di crisi: riusciranno anche questa volta a superare le avversità e le difficoltà e a far trionfare il loro sentimento puro e disinteressato? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap.