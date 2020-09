Due ex inquiline nella casa del Grande Fratello sono tornate al centro dell'attenzione mediatica, per via di un loro bacio consumato sul red-carpet dell'ultima edizione del Festival del cinema di Venezia. Si tratta di Elisa De Panicis e Mila Suarez. Le due modelle stanno facendo parlare di sé per essersi scambiate un bacio focoso sul tappeto rosso dell'evento targato Venezia 77, un gesto che ha diviso l'opinione pubblica e scatenato diverse critiche. La polemica mediatica che vede coinvolte le due ex gieffine è stata oggetto di discussione, in queste ore, in una nuova puntata di Pomeriggio 5, dove queste ultime nelle vesti di ospiti hanno dichiarato di aver avviato una loro frequentazione per poi sottolineare di non essere fidanzate ufficialmente.

Elisa De Panicis e Mila Suarez a Pomeriggio 5

In una nuova puntata di Pomeriggio 5 (talk-show condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, ndr), Elisa De Panicis e Mila Suarez sono apparse nelle vesti di ospiti in studio. Incalzate dalla conduttrice Barbara d'Urso sul loro bacio saffico consumato alla settantasettesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, le due ex protagoniste del Grande fratello hanno fatto sapere di non essere fidanzate.

Nel loro intervento, però, non hanno nascosto di aver avviato una loro conoscenza che, a detta loro, potrebbe tramutarsi in qualcosa di più che un'amicizia. "Io non escludo niente, abbiamo passato l’estate insieme - ha dichiarato l'ex concorrente del Gf vip 4 e modella lombarda, Elisa -.

Perché ci siamo baciate? Fidanzate ufficialmente no, ma ci stiamo conoscendo in un’altra maniera. Non sono lesbica, ma sono un po’ confusa". Alle dichiarazioni della modella originaria di Desio hanno fatto eco quelle dell'ex concorrente del Gf 16 e modella di origini marocchine, Mila. Anche quest'ultima, intervistata dalla d'Urso, infatti, si è detta "confusa" circa il suo orientamento sessuale e i sentimenti provati per la De Panicis.

Piovono critiche sul bacio saffico

Nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, andata in onda questo giovedì 17 settembre, Barbara d'Urso ha chiesto alla regia di trasmettere un filmato sul bacio che ha visto protagoniste Elisa De Panicis e Mila Suarez al Festival del Cinema di Venezia. All'evento dedicato all'arte cinematografica, la modella Suarez, classe 1988, è apparsa in un abito bianco.

Mentre la modella De Panicis, classe 1992, in un outfit nero. Le due fashion blogger, ad un certo punto della loro apparizione di coppia nella Laguna di Venezia, si sono scambiate un bacio appassionato con la lingua.

Ma le immagini in questione non sono piaciute al giornalista Roberto Alessi. Ospite in collegamento con Pomeriggio 5, il direttore di Novella 2000 ha, infatti, attaccato le due ex gieffine. "Avete fatto finta di stare insieme per strappare delle foto. Ci siete riuscite. Complimenti!", ha, quindi, sentenziato.