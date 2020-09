Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata a Milano, ritornerà in onda come sempre su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 3 e 40 del pomeriggio circa. Le trame delle puntate in onda dal 7 fino al 11 settembre annunciano che Salvatore assisterà alla proposta di matrimonio che farà Cosimo a Gabriella. Luciano, invece, verrà a conoscenza dell’inganno di Clelia e Silvia sull'intervento di Federico, mentre quest'ultimo litigherà con Roberta a causa di Marcello.

Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 24 all'11 settembre: Federico, Roberta e Marcello litigano

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il paradiso delle signore, in programma su Rai 1 nella settimana che va dal 7 all'11 settembre 2020, annunciano che Riccardo farà sapere a Ludovica che ha intenzione di aiutare Angela a riunirsi con suo figlio.

Brancia farà finta di sostenere il suo futuro marito. Nel frattempo in atelier l'atmosfera comincerà a essere più leggera dopo che Vittorio è stato in grado di far riappacificare parzialmente Agnese e Gabriella. Infatti, le due donne sceglieranno di mettere da parte le incomprensioni dopo i problemi nati con Salvatore. Delfina, invece darà un anello di valore a Cosimo per fare la proposta di matrimonio alla stilista. Luciano comincerà a pagare le rate del debito che ha esteso con Clelia per l'intervento chirurgico di Federico. Inoltre, la capocomessa si sentirà in colpa per aver mentito al suo amato.

Nello stesso momento arriverà un telegramma di Adelaide, che si trova in America con Achille per il viaggio di nozze.

A questo punto Umberto sarà molto in ansia poiché avrà il dubbio che la calligrafia non sia quella della contessa. Gli spoiler della soap opera di Rai 1 rivelano che il giovane Cattaneo, malgrado i consigli di suo padre, non riuscirà a perdonare il tradimento di Roberta: in questa occasione Marcello si servirà del loro momento di crisi per avvicinarsi alla ragazza.

Successivamente Federico ritornerà sulle sue gambe a Milano, dove riabbraccerà suo padre. Il figlio di Clelia deciderà di perdonare Pellegrino, ma la troverà insieme al Barbieri. A proposito, i due ex fidanzati avranno una dura litigata che coinvolgerà anche Marcello.

Luciano scopre la bugia di Clelia, Salvatore vede Cosimo mentre fa la proposta di nozze a Gabriella

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, dato che le anticipazioni de Il paradiso delle signore all'11 settembre, raccontano che Riccardo riuscirà a incontrarsi con il padre adottivo del figlio di Angela. Tuttavia l'uomo non avrà intenzione di aiutare la giovane. Luciano verrà a sapere che è stato imbrogliato da Silvia e Clelia riguardo il denaro che hanno ottenuto per l'operazione di suo figlio. A quel punto il ragionier Cattaneo, malgrado sia stata una bugia detta fin di bene, si sentirà tradito alle spalle dalla donna di cui si fidava ciecamente. Ancora al centro del triangolo amoroso, Roberta dovrà decidere con chi stare tra Federico e Marcello.

Salvatore vedrà Cosimo mentre fa la proposta di matrimonio a Gabriella. Per finire, Marta troverà una bambina di pochi mesi abbandonata fuori dal negozio.